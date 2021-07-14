書展2021 | 一文盡覽各大書商優惠　負責人：唔擔心人流少

第30屆香港書展今日(14日)於灣仔香港會議展覽中心正式揭幕。參展書商不乏著名出版社如花千樹出版有限公司、劍橋大學出版社、中華書局等。當中優惠包羅萬有，某些參展商各出優惠吸引客人前來購買，如全場8折，買5本即送1本等。有負責人指人流與上屆相若，如果後期生意額比預期少，不排除會調整銷售策略，增加優惠。



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2021年書展今日（14日）開鑼。（雲嘉晉攝）

三聯書店今年書展負責人高先生表示，三聯支持閱讀文化，對於生意持審慎樂觀態度，目前為止，人流與去屆差不多；他指今年折扣亦不少，如增加了複合折扣，接種疫苗亦有折扣，希望與2019年相比增加少少。

中華書局負責人于小姐表示，今年參與書展的攤位規模反而比去屆大，感覺上人流和以往也差不多。被問到是否會因人數多少而調整策略，她解釋公司也開設了各種優惠刺激消費，如現金回贈、增加特價書種類，今年亦推出盲盒，在盒上有作家親筆寫的小文，提示客人書本內容，她表示不會排除在後期調整銷售策略。

各大書店優惠：

中華書局

書展期間會在現場推出各項優惠，折扣包括設有特價區，凡購買5本特價書即送特價書1本(自選價值20元)，現場買滿300元即減30元，買滿1,000元即減100元(特價書除外)。

攤位：1D-C02

香港教育圖書有限公司及其優惠。（雲嘉晉攝）

商務印書館

商務攤位在本年攤位所有書籍全場八折起，公價品和特價品除外。推廣新登記成為一本@SUPer Card會員即送200元電子優惠券、葡萄式能量飲品電子兌換券、藍仕德口罩乙過或精美禮品乙份。

攤位：1D-D12

香港教育圖書有限公司

今年教育圖書優惠主攻練習，小學練習單本85折，5本或以上8折，10本或以上75折；中學練習單本85折，3本或以上8折，5本或以上75折。

攤位：1D-D02

三聯現場全場圖書8折。 （雲嘉晉攝）

三聯書店

三聯現場全場圖書8折；指定精選圖書1本75折、2本7折、3本65折、4本6折，種類包羅萬有。

攤位：1E-B04&1E-B16

城邦書店

今年書展1本8折、3本7折、6本65折（特價品除外），另設有特價專區。

攤位：1D-A02

牛津大學出版社（中國）有限公司

全場低至8折 購買折實滿500元 （每單計），即可登記參與抽獎，贏取總值超過一萬元的豐富獎品。

攤位：1D-A26

榆林書店

香港好書八折起；台灣書1至2本78折、3至5本7折、6本或以上65折（特價書除外）。

攤位：1C-D02

天地圖書

各著名作家書本如龍應台、馬仔、雲海、李怡等3本75折、4本或以上7折；凡購買同一作者作品或同一系列圖書，1至2本8折、3本75折、4本或以上7折。

攤位：1C-C04

花千樹出版有限公司

鄭梓靈系列全部20元，亦設有特價區，特價區10元至20元。

攤位：1B-D02

明報出版社

精選書籍7折起 全場8折3本或以上76折全場8折3本或以上76折

攤位：1B-B02

今年書展雲集來自39個國家及地區、686家參展商，設有15個展館，包括「綜合書刊館」、「國際文化村」、「兒童天地」和「英語世界」等，呈獻各地的優質讀物，令讀者接觸更多不同題材的作品。