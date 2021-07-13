書展2021｜書商避售時政書　敏感書仍有　三聯推慶中共百周年新書

香港書展明日（14日）開鑼，傳媒今日( 13日）率先參加。書商大致未有放置或售賣與時治相關的書籍，不過議題較為敏感的書籍亦可以找到。而適逢中國共產黨成立100周年，有書商推出《習近平談治國理政》、《文化中的百年黨史》等以中國國情為主的書目。



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一些議題較為敏感的書藉，例如《元朗黑夜》、《逆權教師》等，甚至於諷刺社會的經典著作如《動物農莊》、《美麗新世界》等書藉，都可在書展當中找到，但由於只有個別參展商售賣，故不易見到。

曾多次出版諷刺時弊書籍的次文化堂，今年亦未有於書展中出售任何有關於時政的書籍。社長彭志銘指出，《港區國安法》的界線不清，「大家都唔知界線喺邊度，我哋冇犯法，但我哋避免咗『被犯法』」。他又提到，今年書展出現時政敏感書籍「清零」的現象，不單止次文化堂，其他書商亦會避免售賣評論或批評時政等較為敏感、有觸犯國安法風險的書籍。

彭志銘提到，今年書展會出現時政敏感書籍「清零」的現象。（盧翊銘攝）

避免被舉報惹上麻煩

彭志銘提到，貿易發展局於早前的記者會上指出，如收到市民舉報書籍可能違反國安法，會將資料交由相關單位跟進，亦是其中一個書商不出售時政書的原因，「可能只係講歌詞，有人舉報，就惹上麻煩」，所以有關政治的書籍，甚至在現正在書店中售賣的書籍，都難以在書展中找到。

對於今年的銷情，彭志銘認為收益會較以往少，因為今年受疫情影響實施人流管制，人數必然會較往年少；再加上近年經濟差，市民消費力下降等因素，預期生意會減少20%以上。

三聯推《文化中的百年黨史》

時政書籍於書展消失的同時，適逢中國共產黨成立100周年，有書商則展出並售賣《習近平談治國理政》、《文化中的百年黨史》等中國國情的書籍。三聯書店市場部經理高先生指出，中國國情一直都是公司的其中一個出版方向，以助大眾認識中國國情及經濟，而適逢黨成立100周年，則推出了《文化中的百年黨史》，介紹中共共產黨歷史。