書展首日揭幕敏感書大減　參展商：書本出版前經嚴謹審查

香港書展今日（14日）在灣仔會展開鑼，《港區國安法》實施後的第一個書展，今年有參展商在審查書籍內上更為謹慎，明言編審過程中不斷調整，「可以擺喺度嘅書都經過好嚴謹嘅審查過程」。

亦有市民認為今年敏感議題的書籍大減，相信或與國安法實施有關，「言論自由可能少咗，甚至文化上有所打壓」，又留意到今年政府類型的書籍明顯增加。



國安法下審查出版內容 負責人：相信內容不會違法

《港區國安法》實施後的第一個書展，參展商山道文化負責人、《逆權教師》作者楊子俊直言，書商在出版的過程都非常小心，「睇到國安法下發生緊啲咩事，不斷調整出版內容，可以擺喺度嘅書都經過好嚴謹嘅審查過程」。他續指，編審過程會刪減敏感字眼，包括政治標語和口號，亦會留意內容及意識是否中立。

另外，山道文化亦有出版有關反修例示威的書籍，楊子俊指出，書本會以紀錄的方式撰寫事件，「唔係嘗試去批評政府，或者話警方做錯啲咩，只係講返見到嘅真相出嚟」，又認為現時香港尚有空間，「我哋會照做」。

今年有參展商明言不會出售敏感書籍，楊子俊就覺得，「（參展商）唔知界線喺邊，大家會唔願意擺高危書」。他又提到，他所出版的書本主要是過去多年的教學經驗，只涵蓋少量參與社運的經驗，「確保內容相對安全」。

萬一被指售賣的書被指違反國安法，會先與客人解釋，「唔能夠因為作者有參與社運，就指有違國安法」，亦會願意配合執法部門的調查，「我哋嘅書既然合法，無需要懼怕」。他又預料，今年在疫情下舉辦書展，生意會下跌，「（市民）未必想去人群集地方」。

市民阿Mo表示，寒蟬效應下，「（書本）少選擇一定㗎喇，出版自由係問題」。（曾凱欣攝）

寒蟬效應下敏感書籍減 市民：冇得接唔接受

市民阿Mo表示，寒蟬效應下，「（書本）少選擇一定㗎喇，出版自由係問題」，又無奈道「冇得可惜，只可以爭取，冇接唔接受嘅選擇」，被問到如何爭取，他就指會以「繼續閱讀」的方式，若見到合心意的書本會「支持吓」。

市民鄧先生留意到，今年參展商在參展書籍上有審查，相信或與國安法實施有關。（曾凱欣攝）

市民：留意到政府書籍多咗 降書展入場意欲

市民鄧先生留意到，今年參展商在參展書籍上有審查，「入嚟睇下會唔會真係冇咁多書籍，對比往年少咗（敏感書），有啲書商都少咗，唔係少咗一兩間咁簡單」。鄧又笑言「政府類型（書藉）多咗」，相信或與國安法實施有關，「言論自由可能少咗，甚至文化上有所打壓......絕對會令啲人冇咁想嚟書展」。

為鼓勵市民接種新冠疫苗，貿發局今年將送出3.5萬張免費入場門票。已打一針的鄭先生指出，送門票成為他入場的誘因，不過他就指今年書展人流比以往少，可能與疫情有關。