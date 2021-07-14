書展2021｜三中商售習近平及中共新作　亦有書店賣圖書館下架書籍

香港書展今日（14日）開幕，為《港區國安法》實施後首次舉行，貿發局早前曾指若接獲投訴會轉介警方，令人質疑政治書將絕迹。今日場館內所見，有書商售賣被公共圖書館下架的書籍；相反有中資背景的「三中商」將關於國家主席習近平的著作、一國兩制相關的書籍，放在當眼處，並有由建制陣營出版的反修例事件書籍。



7月14日，書展停辧一年再度開鑼



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書展場館內「三中商」，即中華書局、商務印書館及三聯書店的攤位，均將與中國政治、國安法、一國兩制相關的書籍放在當眼處。

中華書局攤位的當眼位置放有多本有關習近平的書，包括收錄習近平重要文稿的《論中國共產黨歷史》、《Understanding Xi Jinping's quotes from the classics》、《習近平扶貧故事》、《習近平調研指導過的貧困村脫貧紀實》等。於近通道及收銀處的位置亦放置中國國情分類的書籍。

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中華書局市場統籌部、業務拓展部經理于浣君稱，與習近平相關書籍為新書，因此放在當眼處，「噚日新鮮滾熱辣先送到，見咁新咪放頭位」，她稱把新書放當眼處為一貫做法，暫難預計該批書籍的銷情。

至於三聯書店亦在當眼處放有習近平著作《之江新語》、由李穎撰寫的《文獻中的百年黨史》，並有與國安法相關的書籍。此外，攤位內有售賣與反修例事件相關的書籍，則由建制陣營出版。商務印書館則放有由錢穆撰寫的《國史大綱》及劉兆佳撰寫有關一國兩制的書籍。

少人購買中國政治書

相反，場內售賣的政治敏感書籍不多，部份攤位有賣與反修例運動相關書籍的人流不少，亦有書店有賣被公共圖書館下架的《來生不做中國人》，不過並非放在當眼處。不過，據記者觀察，部份入場人士有翻揭與內地相關書籍，不過購買的人不多。

梁先生購買了數本與中國政治有關的書籍，包括《習近平談一帶一路》、《論中國共產黨歷史》等，稱對此範疇感興趣。他說，大部分港人不喜歡政治，與其說書展少了與政治敏感的書籍，認為是少了「唔應該存在嘅書」，例如內容偏頗、假材料的書，認為是好事。