醉娃疑遭2男3度強姦案　被辯方指主動兼享受過程　事主：無印象

18歲少女疑在酒醉下遭2男3度強姦案續，女事主今日（14日）繼續接受盤問，律師亦向她指出辯方案情，指當晚事主曾與首被告玩不同遊戲，又問他「有無破處」，事主在的士上已有作出如躺在被告大腿等行為，在性交時更表現主動，又親吻及攬著首被告，過程中更表現享受。惟女事卻稱沒有印象，又否認在男友追問及壓力下報警，並堅稱當晚非自願下性交。



律師指事主X對首被告有好感

女事主X在首被告王子健(24歲)的律師盤問下，承認與首被告王子健打機時，曾向首被告透露其男友控制慾強，管得她很嚴，亦不喜歡她「去蒲」，但她沒有提及覺得這段感情沉悶。律師續指，X在深圳喝酒時，曾將定位分享予首被告，質疑X對首被告有好感，X否認。

首被告王子健否認兩度強姦案發時18歲的女事主X。(朱棨新攝)

在車上多身體接觸

律師亦提及，事發當晚X與兩被告及朋友喝酒時，曾玩過不同遊戲，而X期間曾問首被告「今日打咗飛機未」、「手機有無J圖」、「有無破處」，但X表示不記得有否問過這些事情。

律師續指，4人離開酒吧後上了的士，而X與首被告在的士上有親密的身體接觸，包括X躺在首被告大腿、攬著對方，二人抵達商廈後，首被告將X放在一張床上，而X主動親吻首被告，亦替對方口交，之後雙方進行性行為，過程中X表現享受，但X表示無印象。

稱好熱建議去酒店

律師亦指，雙方發生性行為後，X稱好熱，並提議二人前往酒店，但X表示不願行，於是首被告便揹著X前往酒店，X躺在酒店床上時，再主動攬首被告，又伸手入對方褲子摸其下體，亦幫首被告口交，之後二人進行性行為。X同樣表示無印象，但指二次性交都不是在她自願下進行。

為附和男友才報警

X稱，醒來後返家見到男友，並蹲下大哭，男友遂問她發生何事，於是她便交代記憶所及的事。律師指，X報警是因為受到男友的追問及壓力，為附和男友的意願而報警，X不同意。

兩名被告：王子健(24歲，地盤工人)和陳之寧(23歲，文員)。兩人各被控1項強姦罪，指他們於2019年8月19日，在灣仔海外信託銀行大廈某層強姦案發時18歲的X。首被告另被控1項強姦罪，指他於同日在灣仔立興大廈百佳酒店強姦X。

案件編號：HCCC146/2020