倉務員涉強姦女友女兒　曾稱中途雄風不振停手　陪審團裁兩罪成

撰文： 李慧娜 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-08 20:44

曾入住兒童之家的少女疑遭母親任倉務員的男友多次強姦，並被奪去貞操，又被拍下乳頭和私處照片，辯方則指被告曾提出以100元換取與事主X性交，事主亦同意，但他在接受警方查問時，曾稱因途中雄風不振而停止。陪審團今日(8日)退庭商議後，一致裁定被告兩項強姦罪成，法官先索取事主的創傷報告，和被告的背景報告，把案件押後至8月20日，連同被告早前承認襲擊事主的兩罪，一併判刑。

原被控5項強姦罪名

任倉務員的42歲被告，原被控5項強姦罪，但其中3罪審訊中途被裁定表證不成立，餘下兩罪均被裁定罪成。控罪指被告於2018年至2019年4月28日強姦女事主X，X於案發時介乎18至19歲。

庭上透露，被告曾有三段婚姻，共育有2子一女，三名子女現介乎3至23歲。

事主夾緊雙腿仍遭強暴

女事主X供稱，首次強姦事件發生當天，她與被告單獨到外婆家拿菜，過程中雖然她嘗試夾緊雙腿，阻被告脫去其內褲，但不果。被告曾威脅若她透露事件，便會打她。女事主遭強姦後，發現自己內褲出現血絲，她在此次事件前並沒有性經驗。她事後未有將事件告知母親，因擔心母親不相信她，亦怕被告打罵她。

最後一次強姦事件則發生在X報案前一周，被告重施故技在外婆家強姦她，而被告亦曾企圖強姦她。

認曾向事主提出以100元換性交

辯方指，被告曾提出以100元換取與事主X性交，並指事主亦同意，惟其中兩次事件最終沒有性交發生，被告亦沒有付過款。但事主卻向被告索款1千元，並稱若被告不付款，便會誣告他強姦。事主承認被告曾提出100元性交的事，但她從沒答應，更沒有索款及誣告被告。

認藏事主乳頭私處照片

被告在首兩次與警方的錄影會面中，堅決否認強姦X，只承認自己曾「貪玩」拍攝女事主的乳頭及私處。不過，他在之後兩次錄影會面，突然稱良心發現承認曾5度強姦X，而期間曾雄風不振，未能繼續，又曾怕弄髒外婆的床鋪而停手。

案件編號：HCCC117/2020