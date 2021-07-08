張宇人：料飲食業半年可吸200億元消費券生意　助生意增長5%至8%

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-08 10:32

疫情下社交距離措施持續，飲食業界發起由下周四（15日）起至8月31日，推岀「7月7折」優惠活動。牽頭的立法會飲食界議員張宇人今日（8日）於港台節目《千禧年代》中表示，活動網站顯示有超過500間餐廳響應，而實際上仍有餐廳陸續加入，相信會有過千間餐廳於下周的活動開始時參與其中。

張宇人預計，政府以350億元推行電子消費券，飲食業界將可吸納其中的150億至200億元，以半年消費期限計，每月會多超過20億元生意，相當於業界的5%至8%生意。

飲食業界由本月15日起到到8月31日，推岀「7月7折」優惠，張宇人希望能夠配合5000元電子消費卷使用。（羅君豪攝）

張表示，參與「7月7折」推廣的餐廳當中，部份食肆會提供全單7折，部份會推出7折套餐，餐廳會在門口貼出所提供的優惠內容，市民亦可上網查閱餐廳名單及細節。他指，「原則上」餐廳會向已接種疫苗的市民提供優惠，最多四人一枱，優惠主要是晚市菜單，但最終決定由餐廳自行考慮，並非硬性規定。

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另外，他提到，港府現時的限聚令措施持續下，部份餐廳只能夠坐一半客人，營運上仍有阻礙，當中B類餐廳影響較大，現時仍需要向政策爭取放寬有關措施。