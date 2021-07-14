消費券｜累計554萬人登記　政府提醒最遲周六辦理方可8月取錢

政府電子消費券自7月4日接受登記，政府發言人今日（14日）表示，截至今日下午6時，已收到554萬個登記。發言人提醒市民需於本周六（17日）或之前完成電子登記，獲核實資格的市民，方可於8月1日收到第一期消費券，逾期則會遲一個月才取得首期款項。



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政府發言人又重申，市民無論透過電子方式，或書面表格遞交登記，政府都會以特定電話號碼6059 1120發出包含登記參考編號的確認短訊，提醒市民保留短訊方便日後查詢。另外，以電子方式登記的市民，一般會在完成登記後約一星期，再收到一個短訊，通知其登記結果。至於遞交書面表格的市民，則一般會在約兩星期收到相關短訊通知。

政府又提醒，合資格人士只可就計劃登記一次，重複登記將不獲受理；另外，每個指定儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後便不可更改。

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