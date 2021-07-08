教科書疫下加價2-4%　全套中一書均價3500元　家長批消費券派得遲

撰文： 鄧穎琳 雲嘉晉 最後更新日期： 2021-07-08 16:10

中一派位本周初放榜後，應屆小六生今明兩日（8日及9日）須到獲派中學辦理註冊手續。不少人領取下學年書單後，隨即到書局買新教科書，為中學生涯做好準備。 漢榮書局老闆石漢基透露，今年紙張成本大增，書商難以繼續凍價，平均教科書價格較去年貴約2%至4%，中一新書每套介乎3,000元至4,000元，個別名校因選用較多教材，中一全套新書或高達5,000元。 有家長直言書價較預期貴，憂心待消費券出爐後難買齊教科書，故決定領書單先買書，「等到佢（電子消費券）出咗嚟，我哋已經太遲，無書就麻煩啦！應該（早啲出），預咗畀佢哋買書！」

漢榮書局老闆石漢基透露，今年紙張成本上升約兩成，教科書難如上年般凍價，平均教科書價格隨之上升約2%至4%。（盧翊銘攝）

漢榮書局老闆石漢基說，今年紙張成本上升約兩成，教科書難如上年般凍價，平均教科書價格隨之上升約2%至4%。石直言對今年生意額不樂觀，香港適齡學童人口少，物流、租金及人工等成本均上升，難有利潤，但該店仍會延續多年傳統，繼續提供新書92折優惠。

中一全套教科書價格方面，石指出，大多中學約3000元至4000元一套，略高於去年（去年全套平均約3000元）；而個別名校因選用較多書本，或高達5000元。

政府派發的5000元電子消費券最快下月1日「到手」。漢榮書局內已貼有接收電子消費券的海報。（盧翊銘攝）

政府公布派發5000元電子消費券約半年，終接受市民登記，最快下月1日領取首批消費券。與升中兒子到書店購買教科書家長陳太直言，中一書簿比小六貴一倍，料連同校服，新學年開支至少7000元，電子消費券派得太遲：「新書無折要3900，好彩宜家92折，比小六貴好多、一倍，仲有8本未買。」

電子消費券我哋都未申請，幾時用得到？等到佢出咗嚟，我哋已經太遲，無書就麻煩啦！應該（早啲出），預咗畀佢哋買書！ 家長陳太

另一家長李太亦表示，女兒升中首年決定先買新書，雖已登記領取消費券，惟不確定消費券可否如期到手，故決定完成註冊手續、領到書單便先買教科書，以便女兒回家備課，為上升中涵接課程做準備。

漢榮書局內已貼有接收電子消費券的海報，但石漢榮直言，香港家長普遍緊張學業，不會待8月派發消費券才買書，而部份教科書在8月才有貨，相信會有家長選用消費券，料8月初最多家長買書。他又說，因部份電子消費券承辦商需收取手續費，加上安裝需時，故除了現有的Alipay和Wechat pay外，不打算新增其餘電子消費券裝置。