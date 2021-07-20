DSE放榜｜科大銀彈吸「星級」新生　有學生三年獲奬助學金共60萬

DSE中學文憑試放榜在即，科技大學「銀彈」吸引尖子入讀，如新生在文憑試甲類科目考獲一科5**，即可獲入學獎學金5,000元，如此類推。科大每年提供的本科生助獎學金，主要分為學術與非學術的範疇，修讀數據科學與技術課程的三年級生梁高浚，入學以來獲頒十多個不同的獎／助學金，總額共達60萬元。



梁高浚在DSE中考穫四科5**，於科大時GPA（總成績積點，滿分為4）逾3.5，積極參與包括科研的課外活動，並自發編寫程式協助語障兒童等，更計劃再主修數學，較平常只主修一科的學生需多讀40個學分，這全因父親為他的學習動力。



單親家庭長大 發奮讀書盼令父親過好生活

梁高浚一歲時父母離異，他由父親照顧。只是好景不常，父親患上腎衰竭，無法工作，因此中學時已開始做兼職幫補家計。在他眼中，爸爸一直是他的動力，期望讓父親過更好生活，因此從少便發奮讀書，一直積極申請不同類型的獎助學金，累計有60萬元。他得到一所銀行發放30萬元的交流獎學金，將在2022年的1月到美國麻省理工學院（MIT）留學一個學期。

梁高浚向來對編寫程式特別感興趣，在與患有唐氏綜合症的親友相處後，發現她說話語序混亂，在表達簡單的句子時詞不達意，雖然老師和家人已花了很多心力去糾正，但成效未果。因此他透過搜集及分析言語發展遲緩兒童的數據，創立了一個名為YouVoice學生組織，盼望團隊能成功研發出訓練他們語言發展的AI語音機械人，幫助不同家庭背景兒童的語言發展。

他又表示，團隊目前正面對一些技術問題，故希望在美國麻省理工學院留學時，能對身心語言程式學更了解，繼而成功研發出最合適的AI語音機械人。

梁高浚稱「讀書的動力源於父親」。（蕭曉慈攝）

受日常生活啟發 盼自創組織推廣男女性別平等

於商學院修讀環球商業學的三年級生馮芸琪，因受到日常生活上的啟發而自發創立了一個組織和小社企，令她成為了創變獎學金的得獎者。她曾在參與比賽時，觀察到男生一般認為女生能力不如他們，而拒絕與女生同組，啟發她創立以推廣男女性別平等為主的組織LEAP改善該情況。

馮芸琪得悉香港的豆渣每月浪費25萬噸，引起她盼成立小社企SOKA，將豆渣回收並將之再造成營養又美味的食品。她希望能繼續參與更多不同的活動與比賽，為身邊的人事物帶來更多的改變。

修讀環球商業學的三年級生馮芸琪自發創立了一個推廣女平等組織和重用豆渣小社企。（蕭曉慈攝）

科大上學年共派出奬助學金8450萬

科大在2020/21年度共批出2,380個獎助學金，金額約共8,450萬元，受惠學生人數約2,000名；科大亦另設文憑試獎學金奬勵入讀的成績優異新生，如在文憑試甲類科目考獲一科5**，即可獲入學獎學金5,000元，愈多星獲得愈多。科大表示，盼藉着入學獎學金及在學獎助學金，助有潛能的學生發揮所長，而有經濟負擔的學生更能專注在學業上。