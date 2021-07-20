DSE放榜｜科大銀彈吸「星級」新生　有學生三年獲奬助學金共60萬

DSE中學文憑試放榜在即，科技大學「銀彈」吸引尖子入讀，如新生在文憑試甲類科目考獲一科5**，即可獲入學獎學金5,000元，如此類推。科大每年提供的本科生助獎學金，主要分為學術與非學術的範疇，修讀數據科學與技術課程的三年級生梁高浚，入學以來獲頒十多個不同的獎／助學金，總額共達60萬元。
梁高浚在DSE中考穫四科5**，於科大時GPA（總成績積點，滿分為4）逾3.5，積極參與包括科研的課外活動，並自發編寫程式協助語障兒童等，更計劃再主修數學，較平常只主修一科的學生需多讀40個學分，這全因父親為他的學習動力。
單親家庭長大 發奮讀書盼令父親過好生活
梁高浚一歲時父母離異，他由父親照顧。只是好景不常，父親患上腎衰竭，無法工作，因此中學時已開始做兼職幫補家計。在他眼中，爸爸一直是他的動力，期望讓父親過更好生活，因此從少便發奮讀書，一直積極申請不同類型的獎助學金，累計有60萬元。他得到一所銀行發放30萬元的交流獎學金，將在2022年的1月到美國麻省理工學院（MIT）留學一個學期。
梁高浚向來對編寫程式特別感興趣，在與患有唐氏綜合症的親友相處後，發現她說話語序混亂，在表達簡單的句子時詞不達意，雖然老師和家人已花了很多心力去糾正，但成效未果。因此他透過搜集及分析言語發展遲緩兒童的數據，創立了一個名為YouVoice學生組織，盼望團隊能成功研發出訓練他們語言發展的AI語音機械人，幫助不同家庭背景兒童的語言發展。
他又表示，團隊目前正面對一些技術問題，故希望在美國麻省理工學院留學時，能對身心語言程式學更了解，繼而成功研發出最合適的AI語音機械人。
受日常生活啟發 盼自創組織推廣男女性別平等
於商學院修讀環球商業學的三年級生馮芸琪，因受到日常生活上的啟發而自發創立了一個組織和小社企，令她成為了創變獎學金的得獎者。她曾在參與比賽時，觀察到男生一般認為女生能力不如他們，而拒絕與女生同組，啟發她創立以推廣男女性別平等為主的組織LEAP改善該情況。
馮芸琪得悉香港的豆渣每月浪費25萬噸，引起她盼成立小社企SOKA，將豆渣回收並將之再造成營養又美味的食品。她希望能繼續參與更多不同的活動與比賽，為身邊的人事物帶來更多的改變。
科大上學年共派出奬助學金8450萬
科大在2020/21年度共批出2,380個獎助學金，金額約共8,450萬元，受惠學生人數約2,000名；科大亦另設文憑試獎學金奬勵入讀的成績優異新生，如在文憑試甲類科目考獲一科5**，即可獲入學獎學金5,000元，愈多星獲得愈多。科大表示，盼藉着入學獎學金及在學獎助學金，助有潛能的學生發揮所長，而有經濟負擔的學生更能專注在學業上。