成都女高考生棄港大法學院68萬獎學金　赴北大讀馬克思主義

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-11 21:41

在今年內地高考中取得文科643分的四川成都女生王藝瑾，向內媒透露其放棄了港大法學院68萬港元的全額獎學金，選擇填報北京大學的馬克思主義理論專業。7月11日，北大派員向她遞送取錄通知書。

據《澎湃新聞》報道，王藝瑾受訪表示，面對港大的全額獎學金，她仍然「遵從內心」，果斷選擇了北大馬克思主義理論專業。雖然其母擔心該專業的學習較枯燥，但王藝瑾稱，她相信「能從中找到樂趣」。

王藝瑾曾參加央視的益智節目。（澎湃新聞）

報道提到，在高考前，王藝瑾填報了港大法學、金融、社會學專業，並參加招生面試。高考成績公布後，她向港大提交成績，且很快收到港大法學院的取錄通知書，港大向她提供68.4萬港元的全額獎學金，可負擔大學四年的學費。

不過，報道指出，王藝瑾在與北大招生組的老師溝通後，很快決定，放棄去港大的機會及全額獎學金，選報北大馬克思主義理論專業。據悉，她的成績可以報讀的院校及專業相當廣泛，而她決定報讀該專業，原因是她「真心喜歡」。

王藝瑾說，該專業將教授馬克思主義的中國化、馬克思主義的發展歷程、馬克思主義政治經濟學、科學社會主義、馬克思主義哲學等方面內容，都是她很感興趣的，而且這一專業的研究將服務於中國一些重大戰略規劃，她今年填報的所有專業亦都圍繞着這些方向。

她稱，這樣的興趣愛好是受到家庭影響，她父母都是語文教師，從小父母就很重視對她進行愛國主義教育、感恩教育。日常生活中，其父母關心國事，一家三口在家常會討論時事熱點。