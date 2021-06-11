科大學生熱愛海洋到漁排實習　冀海外進修魚苗養殖技術助本港漁業

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-11 00:00

為推廣「香港製造」概念，推動本地實業發展，「未研香港」在第2期實習生計劃挑選20名實習生，於今年1月4日至3月6日期間，分別到9間本土企業進行為期兩個月的實習工作。其中熱愛海洋的實習生王顥潣歷經2個月的實習期後，與致力於「讓香港人有得揀」的本土養殖老闆Alex一拍即合，她希望日後能到台灣深造，把台灣養殖技術帶回香港，為本土漁業發展添一分力。

王顥潣在漁排的日常工作，包括投喂魚苗、搬運魚糧、宰殺鮮魚等。（盧翊銘攝）

香港第一產業斷層 實習生：希望我可以改變到呢件事

今年就讀香港科技大學生物化學及細胞生物學三年級的王顥潣，自幼便熱愛海洋。當她偶然在網上得知未研香港第2期實習生計劃中包含有養殖業的實習時，便決定報名。王顥潣指，香港實際上是有條件發展漁業，但卻缺乏人力，很少人會想投身相關行業，只着力於發展第二、第三產業，而包括漁業在內的第一產業，卻長期處於斷層狀態。王顥潣稱：「一個地方唔可以冇自己獨特嘅野，睇住香港由擁有自己產業，到被沖得越嚟越淡，其實係幾唔開心嘅，希望我做緊嘅嘢係可以改變到呢件事。」

王顥潣稱：「一個地方唔可以冇自己獨特嘅野，睇住香港由擁有自己產業，到被沖得越嚟越淡，其實係幾唔開心嘅。希望我做緊嘅嘢係可以改變到呢件事。」 （盧翊銘攝）

實習影響升學意向 實習生望到台灣修讀魚苗養殖技術課程

就讀科學相關科目，王顥潣本以為難以找到機會實踐所學，但這次實習卻出乎她的意料。「原來養魚都可以咁有科學根據，我幫到唔多，但學咗好多野，係其他漁排唔會學到嘅嘢。」她在漁排的日常工作，包括投喂魚苗、搬運魚糧、宰殺鮮魚等，王顥潣憶述她第一次「劏魚」時曾感到「好殘忍」，又曾在運送魚糧中途意外落水，但這次實習亦激發了王顥潣對於漁業的興趣，影響她的升學意向，未來她有意到台灣修讀有關魚苗養殖技術的課程，希望能將技術帶回香港。

Alex稱：「初心係多啲人食到有良心嘅魚，原來養魚有好多蠱惑招，越認知得多越覺得唔應該食，香港人食魚無乜選擇。」（盧翊銘攝）

本土漁排養殖老闆：香港人食魚無乜選擇

本土養殖老闆Alex抱着「讓香港人有得揀」的初心，於3年前開始於西貢榕樹澳營運漁排。Alex稱：「初心係多啲人食到有良心嘅魚，原來養魚有好多蠱惑招，越認知得多越覺得唔應該食，香港人食魚無乜選擇。」

Alex堅持使用自然養殖的方法養殖魚苗，如使用洋葱蒜頭水浸泡魚飼料、製造中藥、酵素餵飼魚苗，又用「神經血締」方法，減少魚神經感覺，以人道方式宰殺魚類，令魚肌肉放鬆，更容易放血，減低血腥味。Alex稱，從他漁排所出產的魚，風味比其他外來魚類更佳。

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甄選實習生不限背景

未研香港在第2期實習生計劃中共挑選20名實習生，於今年1月4日至3月6 日期間，分別到9間本土企業進行為期兩個月的實習工作。未研香港發言人羅庭德表示，Alex的本土養殖理念，與未研香港實習生計劃推廣「香港製造」概念相當契合。羅庭德稱：「呢度同樣面對住一個我哋想係未研香港推嘅一件事，就係呢度其實係好缺一啲人才入行。」他指未研香港甄選實習生不限年齡、學歷、背景，但會期望實習生能有「堅做」心態，願投放熱誠且勇於承擔責任。