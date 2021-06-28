科大研發簡單血液測試　及早篩查識別阿茲海默症　準確率逾96%

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-28 16:14

香港科技大學領導的一隊國際研究團隊，利用中國人群患者數據，研發出首個簡單可靠的血液檢測方法，能及早篩查並識別阿茲海默症（AD）患者，準確率逾 96%。 領導研究團隊的科大副校長（研究及發展）葉玉如教授指，基於先進的超靈敏血液蛋白檢測技術，成功開發這套診斷方法，相信會為AD的大規模篩查，及分期診斷提供重大助力。

目前醫生對於AD患者的診斷，主要依靠對患者認知能力測試，至於病理評估，最常使用的醫療程序，是以腦部成像和腰椎刺穿術，來偵測由AD引起的大腦病變，惟有關方法費用昂貴、具侵入性，亦未有於世界各地獲廣泛應用。

香港科技大學領導的一隊國際研究團隊，研發出首個簡單而可靠的血液檢測方法。（科大提供）

科大副校長（研究及發展）葉玉如教授領導研究團隊，從429種與 D相關的血漿蛋白中，識別出19 種具有AD患病特徵的血漿蛋白生物標誌物組群。團隊根據這組標誌物，設計了一套評分系統，可將AD患者自健康人群中區分出來，其準確率超過 96%，該系統還能辨別AD早、中及晚期三個階段，可用作監測患者的病情發展。

科大副校長（研究及發展）葉玉如教授相信，檢測方法會為AD的大規模篩查，及分期診斷提供重大助力。（科大提供）

研究由科大與倫敦大學學院研究團隊，以及來自包括威爾士親王醫院和伊利沙伯醫院等本地醫院的臨床醫生合作進行。團隊利用超靈敏高通量鄰近延伸分析技術 (PEA)，從香港 AD 患者所收集的血漿樣本當中，檢測了逾1,000種蛋白質水平變化情況，從而取得是次研究成果。