港台增設「創意組」助實施新節目計劃　前中文台台長何重恩管理

港台近期持續出現人手變動，繼《鏗鏘集》原製作班底出現大地震後，多個節目相繼停播後，港台架構再出現變動。《香港01》取得消息，港台電視部昨日發出新通告，稱由下周一（19日）起將調整港台電視及機構業務部門架構，並在港台增設「創意組」，協助副廣播處長實施新節目計劃。

《香港01》就事件向港台查詢，港台回覆稱香港電台（港台）不時檢討架構和人手及資源分配，確保港台繼續按《香港電台約章》下的公共目的和使命，為公眾提供優質的節目及資訊。港台所有分部均隸屬副廣播長管理。管理層重視與員工溝通，會繼續透過有效渠道與前線員工加強溝通。



李百全上任廣播處長後，多個節目被抽起，曾志豪等主持遭解僱。（資料圖片/梁鵬威攝）

據了解，港台新發出的內部公告指出，會將原屬助理廣播處長（電視及機構業務）直接管理的電視節目及行政、公共事務、新媒體協作及支援、外購節目及機構發展共4個分部，調整由港台總監（電視）管理，即電視部轄下6個分部全數由總監（電視）管理。

至於助理廣播處長（電視及機構業務）陳俊樂，仍會繼續負責督導整個電視部計作。另外，港台將在電視部架構上增設「創意組」，由港台顧問（節目）職位，即退休後「翻閹」的前港台中文台台長何重恩管理，將負責支援副廣播處長實施新節目計劃。

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港台回覆01查詢時指，香港電台（港台）不時檢討架構和人手及資源分配，確保港台繼續按《香港電台約章》下的公共目的和使命，為公眾提供優質的節目及資訊。港台所有分部均隸屬副廣播長管理。港台指，管理層重視與員工溝通，會繼續透過有效渠道與前線員工加強溝通。