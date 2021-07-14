書展2021｜旅遊書攤位冷清　書商變陣售移民攻略　惟銷情慘淡

疫情下港人無法外遊，連帶旅遊書銷情亦受影響。書展於疫情爆發後首次舉行，旅遊書減價促銷之餘，有出版旅遊書的攤位冷清，書商變陣改售移民相關書籍，惟銷情同樣一般。



7月14日，書展停辧一年再度開鑼



+ 4

旅遊攻略書每本5元仍乏人問津

書展今日開幕，受疫情影響，售賣旅遊書的攤檔均減價促銷，甚至有旅遊書減至每本5元，不過人流不算太多。

過往一向出版旅遊書的書商攤位人流明顯較少，於下午時段約只有10人在攤位選購，而人流集中於售賣考試攻略書籍的位置。

+ 1

書商負責人林先生稱，今日較過往書展首日人流少逾一半，過往排隊付款的情況亦不再出現。他稱，自疫情爆發後，旅遊書銷量下降，出版社已改為推出本地遊書籍，如行山、親子遊等；其後亦有發行小學生呈分試的攻略。他稱，上述書籍銷情不錯，當中以應試相關書籍最受歡迎。

此外，他們亦推出移民相關書籍，不少人士購買移民書時，會連帶購買當地旅遊書。林先生稱，當中以英國最受歡迎，不過銷情仍未及上本地遊及考試技巧相關書籍。他稱未有因應情況推更多優惠。