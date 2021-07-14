書展2021｜花千元購補充練習谷女兒學習　家長：擔心疫情都要買㗎

書展今日（14日）開鑼，入場人士除搜購心儀書籍外， 一眾家長亦趁書展，到場為子女選購補充練習書過暑假。雖然疫情持續，入場家長購物意欲高漲，清貨區不乏人潮。各出版社都有推出不同折扣吸引消費者，有家長指，今年折扣始終較預期少，但為女兒學習亦無選擇。



高先生今天專程到書展，為家中兩名小一女兒購買了中、英、數、常的補充練習，「都擔心疫情㗎，但係練習就一定要買，如果唔係就落後人地好多㗎啦。」他透露今年大概花了1,000元，購買十多本不同年級和科目練習，「價格都合理嘅，本來都希望優惠多啲，但係見100蚊4本咪順便買埋囉」。

陳小姐育有一兒一女，分別就讀小三和小四。她說，知道通常在書展購買補充練習的優惠會較多，而且店舖備有各款補充練習種類，選擇較多。她大概購入價值500元的補充練習書籍。被問到如何選擇適合自己小朋友的補充，她笑言每位小朋友都不同，很難有一個標準，但她會由淺入深，看看小朋友對課題掌握是否欠佳，再思考是否需要加購。