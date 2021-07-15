恒大供應鏈學系推數碼評估系統　計算學生溝通、領導及協作能力

恒生大學供應鏈及資訊管理學系新學年正式推出「智慧學與教：數碼評估系統」，除可分析學生學術表現能力，也供評估其溝通、領導及協作能力等，以助學生掌握自己能力發展。學系期望，系統有機會與人口普查結合，以助政府推行政策、規劃，更善用社會資源。



恒生大學供應鏈及資訊管理學系新學年正式推出「智慧學與教：數碼評估系統」，除可分析學生學術表現能力，也供評估其溝通、領導及協作能力等，以助學生掌握自己能力發展。（校方提供）

冀與人口普查結合 助政府資源規劃

供應鏈管理工商管理學士課程主任巫耀榮表示，去年推出「智慧學與教：數碼評估系統」試行計劃，招募約200位學生參加，除詳細分析學生學術表現能力，也評估其溝通、領導及協作能力等，以得出學生綜合及各方能力平均分，令校方更充分掌握學生各方面的發展，也讓學生更了解自己的學習進度。

巫耀榮指，系統會得出整體學生能力平均分，供學生參考和比對個人分數，以知悉須改善的地方。他指，計劃日後邀請僱主為實習學生評分，以助學生了解自己的「就業能力值」。他指，新學年將正式推出評估系統，開放予校內其他課程參與。

本年正值政府推行人口普查，巫耀榮又期望，系統有機會與人口普查結合，以助政府推行政策、規劃，更善用社會資源。

至於個人資料保障問題，校方指，系統將數據集中雲端處理，大學亦與資料管理公司（Iron Mountain）合作，該系統以加密方式保存相關的資料，確保學生、數據的安全性。