嶺大宣布停收學生會會費　學生會臨委斥打壓　憂難收款影響力被削

繼城大、中大、港大及理大後，嶺南大學今日宣布即時停止代學生會收取會費。校方今日向師生發信指，該校過去收到學生、家長及公眾投訴，稱將學生會會費與學費捆綁一同徵收的安排，是「誤導」及「不恰當」。

嶺大學生會代表會臨時行政委員會副主席陳穎茵指，相信校方在當局施壓下，借機打壓學生會。她指，學生會實行必然會員制，日後若要自行收取會費，行政上較為困難，料會員人數或大減，最終削弱學生會影響力。她指，目前有數百萬學生會費結餘存放在大學戶口，促請大學歸還學生會資產。



嶺南大學今日宣布即時停止代學生會收取會費。（資料圖片）

嶺大校方指出，已仔細研究有關事項，基於嶺大學生會是獨立註冊社團，交由學生會自行收取會費及管理財政會較為妥當，所以校方宣布即時暫停代學生會收取會費的安排。

嶺大稱，會繼續協助校園學生活動的安排，如學生團體遇到任何問題，可向學生事務處尋求協助。

嶺大學生會：相信校方受當局施壓 關注存款去向

嶺大學生會代表會臨時行政委員會副主席陳穎茵指，相信校方在當局施壓下，借機打壓學生會，「只係估唔到咁快」。她指，該校學生會實行必然會員制，每年學期初，約4,000名學生繳交133元會費後，自動成為會員，每年收取約53萬元會費，舉辦學生康樂活動、大一迎新營及歌唱比賽等。

嶺大校方今年6月，已終止學生會群發校內電郵的權利。她指，學生會難通知全校學生交會費，近年學生會「斷莊」，目前臨政人手也不足以應付行政工作，若要求學生會自行收取會費，甚為困難。她指，參考樹仁大學學生會的相似經驗，最終全校或僅有數百名學生會繳交會費，預計嶺大學生會日後會員人數或大減，最終削弱學生會影響力。

她續指，大學一直代收及保存學生會費，目前有約數百萬元會費結餘在大學戶口，目前去向未明，促請大學歸還學生會資產。《香港01》已向嶺大查詢，正等候回覆。

港大要求學生會遷離學生會綜合大樓

另方面，香港大學行政及財務副校長兼校舍事務委員會主席羅哲基昨（14日）向學生會屬會發信，要求香港大學學生會7日內（7月21日前）遷離學生會綜合大樓（Composite Building）。信中亦要求希望繼續使用大樓的屬會向校舍事務委員會登記，並與校方就相關使用條款達成協議。

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