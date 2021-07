據香港大學校刊學苑新聞Facebook消息指,香港大學行政及財務副校長兼校舍事務委員會主席羅哲基昨(14日)向學生會屬會發信,要求香港大學學生會7日內(7月21日前)遷離學生會綜合大樓(Composite Building)。信中亦要求希望繼續使用大樓的屬會向校舍事務委員會登記,並與校方就相關使用條款達成協議(mutual agreement on terms and conditions with the University)。



港大學生會評議會早前通過「感激」七一刺警案疑兇議案惹起爭議,學生會道歉辭職未能平息風波,事件持續發酵,校方前日(13日)發聲明不再承認港大學生會地位,又指將設立專責團隊,協調和處理各類學生事務。

保安局局長鄧炳強昨日(14日)見記者時指,不適宜評論個別個案,對任何涉及違反《國安法》或《刑事罪行條例》煽動等指控,執法部門也會跟進,若有證據將作檢控;以什麼罪名檢控則視乎調查進展。至於會否取締港大學生會,鄧炳強僅稱,是否引用《社團條例》取締團體或組織,須視乎調查進展。

港大學生會評議會於7日晚上召開會議,會議開始前為七一刺警案疑兇梁健輝默哀一分鐘。(學苑社交平台專頁截圖)

