新冠肺炎・7.15｜隔2日再度零確診　連續4天無本地個案

本港今日沒有新增新冠肺炎確診個案，連續4日本地零確診。另外，德國漢莎航空公司一班7月12日(周一)由法蘭克福抵港的航班（LH796），因有一名乘客經抵港檢測確診新冠肺炎，並有兩名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署引用第599H章，禁止有關航空公司營運的客機由7月16日(周五)至29日(周四)期間從法蘭克福抵港。



本港新冠肺炎疫情趨於穩定，昨日（14日）新增3宗輸入個案，分別來自納米比亞、塞浦路斯及加納，本地維持零確診。昨初步確診少於5宗。



2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會昨日開會，審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由5天改為一個月（即31天）的更改申請，委員會建議批准有關申請。政府對此決定表示歡迎，認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性。



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【22:30】政府公布，今日截至晚上8時，共有約6.3萬人接種疫苗，已接種一劑疫苗的人數達273.1萬人，佔12歲或以上人口的40.1%，當中已接種二劑疫苗的人數有190.7萬。另外有28,300人預約接種。

新冠疫苗｜6.32萬人打針 接種率突破四成 15人因副作用昨送院

【20:30】早前一名於檢疫酒店工作的清潔工確診，並驗出屬L452R變種病毒。食物及衞生局今晚（14日）公布強制檢測公告，清潔工曾到訪的鴨脷洲「冠藍軒」，及華富麗絲快餐店，再度納入強制檢測名單，於指定日子及時間曾到該餐廳的人士，即使已接種疫苗，亦須最遲於17日（星期六）接受強制檢測。

強制檢測｜鴨脷洲冠藍軒、華富麗絲快餐店再上榜 員工訪客須檢測

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【18:00】香港現時仍將菲律賓列為疫情極高風險地區（A1），A1組別地區的航班都被港府禁飛來港，令包括菲傭及印傭即使有工作簽證亦未能來港。政府擬容許來自A1地方的港人及外傭若完成疫苗接種便可入境，菲律賓早前曾批評，港府要求外傭打針才可到港工作涉歧視。菲律賓駐港總領事館今日回覆稱，由於今次安排僅屬臨時做法，而且對象是所有A1組別，不限於只是外傭，故不認為會構成歧視。

港府擬准已打針外傭來港 菲律賓：今次安排對象廣泛不涉歧視

7月14日，書展停辧一年再度開鑼



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【16:00】香港旅遊發展局公布，6 月初步訪港旅客數字為6,200 人，較去年同期下跌57.6%，即每日平均約207人次。另外，今年上半年訪港旅客人數約3.4萬人次，整體按年下跌99.0%。

6月訪港旅客僅6200人 上半年人數勁跌99% 旅發局：將加推賞你遊

【15:30】本港疫苗接種計劃今日（15日）踏入第140日，今日有逾600名漁工透過外展接種服務打針。食物及衞生局局長陳肇始表示，漁工頻繁往返香港及內地水域，並與多個工作人員有接觸，今次外展服務尤其重要。

新冠疫苗｜香港仔魚類批發市場外展打針服務 逾600漁工響應

【15:00】特首林鄭月娥較早前向傳媒表示，已向中央提交報告，希望能爭取逐步有序地開放與內地的關口。林鄭今日（15日）出席立法會行政長官答問會期間，再次被問到粵港澳通關問題時，表示已多次向中央及粵方官員反映通關訴求，笑言：「佢哋都覺得我好煩」，又指自己對此比議員更心急，但前提也是提高疫苗接種率、外防輸入做得好。

通關｜林鄭月娥：已多次向內地官員反映 「佢哋都覺得我好煩」

【14:30】衞生署衞生防護中心公布今日（15日）再現「零確診」，為本周第二次，早前確診的機場搬運工暫未見有傳播，未有更多相關個案發現。今日初步確診少於5宗。



而因前日（12日）由德國法蘭克福飛抵香港的德國漢莎航空航班有一名乘客抵港確診，禁止德國漢莎航空客機在7月16日至29日期間由法蘭克福着陸香港。

本港相隔兩日再現「零確診」 禁漢莎航空由法蘭克福來港客機兩周

漢莎航空被禁止由法蘭克福飛抵香港。（美聯社）

早前確診的機場搬運工人暫未發現有出現傳播。（資料圖片/張浩維攝）

▼7.13香港書展傳媒預展▼



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▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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【12:03】據了解，今日沒有源頭不明個案，不設疫情記者會。

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