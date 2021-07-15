入境處7月20日起擴大「智傭易」服務　方便申請續聘外傭簽證

入境事務處今日（15日）公布，將於本月20日（周二）擴大「智傭易」的服務範圍，除了經網上遞交的續聘外傭簽證申請外，「智傭易」服務亦將適用於透過郵遞或投遞箱遞交的同類申請，方便為外傭辦證的人士。



「智傭易」服務於今年3月5日推出，初期只適用於經網上遞交的續聘外傭簽證申請，即與同一僱主續約、完成現有合約的剩餘期間，或按疫情的特別安排申請外傭延後返回原居地的申請，辦證人士在申請獲批後，可選擇以不同方式繳付簽證費，並以郵遞方式領取簽證，無須親身到入境處辦事處辦理有關手續。

入境處發言人稱，「智傭易」自推出至6月底，共有超過21,500宗續聘外傭簽證申請透過「智傭易」繳付簽證費和領取簽證標籤。以網上方式申請續聘外傭簽證的比例，由服務推出前的約15%，至6月底上升約一倍至近30%，反映公眾對新服務反應正面，故決定於7月20日擴大「智傭易」的服務範圍，不論是經網上、郵遞或投遞箱遞交申請都可以使用，外傭或僱主均毋須到入境處辦事處繳交簽證費或領取簽證標籤。

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至於其他入境簽證或轉換僱主的申請，以及因特殊或個別情況須親身辦理或會面的申請，有關的申請手續以及繳付簽證費和領取簽證標籤的安排皆維持不變。此外入境處特別設立「外籍家庭傭工網上服務」專頁，提供相關詳情。