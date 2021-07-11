強制檢測食肆｜涉確診機場工人　黃大仙爭鮮、銀咖哩、大家食上榜

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-12 00:49

在機場擔任搬運工的50歲男子周日（11日）確診，並帶有L452R變異病毒株，列為源頭不明個案，本地「零確診」又斷纜。政府晚上公布強制檢測公告，有5個處所上榜，其中4個與該名男子有關，當中3個地方為食肆，全部位於黃大仙區，分別為黃大仙中心南館地下的「銀咖哩」、新光中心2樓「爭鮮迴轉壽司」、銀鳳街8號「大家食」，曾到訪人士須最遲於本周二（13日）檢測。

另外，衞生防護中心的進一步調查下，早前一宗曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，曾到尖沙咀中心「Wooloomooloo Steakhouse」，該處都列入強制檢測。

機場搬運工共計到11個地方須強制檢測

男患者於機場任搬運工人，主要在停機坪工作，在早前的強制檢測中發現初步確診，政府周六（10日）已將男子曾逗留的7個地方，列入強制檢測公告。政府周日進一步表示，最新資料顯示，除了之前的7個地方，男子亦曾身處4個指明地方，為謹慎起見，曾逗留相關地方的人士，即使已完成接種新冠疫曲，都必須接受強制檢測。

4個新增處所中，有3個為食肆，全部位於黃大仙區，包括黃大仙中心南館地下的「銀咖哩」、新光中心2樓「爭鮮迴轉壽司」、銀鳳街8號「大家食」。餘下一個為深水埗九江街的「英姐髮型屋」。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至7月12日) ▼

▼7月10日，黃大仙封區檢測▼

另外，在衞生防護中心的進一步調查下，早前一宗曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，曾身處一個指明地方，該處同樣列入強制檢測通告。6月17日下午6時至10時曾到尖沙咀中心「Wooloomooloo Steakhouse」的人士，需於7月13日前，完成檢測。

一名52歲男子上月26日啟程移民澳洲，到29日確診並帶L452R（Delta）變異病毒株。他在港時曾到的十多個地方納入強制檢測名單，大部分為食肆，當中他也曾到灣仔 Wooloomooloo Steakhouse。