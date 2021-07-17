01直擊｜豪華巴士獨家率先睇　空間較闊不怕頂腳　下層可變情侶座

九巴將於明日（18日）推出俗稱「豪華巴士」的「新型長途巴士服務」，一共設兩條「星級尊線」，分別為來往兆康到灣仔的P960，以及來往朗屏及天后的P968。

《香港01》早前獲九巴安排，獨家率先登上專為兩條「星級尊線」而設的豪華巴士，了解如何「星級」。從座位闊度而言，其實與其他巴士相若，不過腿部空間（legroom）確是較多，現場量度約31cm，身高約1.7米的記者，試坐時未有「頂腳」問題；而上層最前排位置最寬敞，達35cm，適合「長腿一族」。至於位於下層「倒頭位」的座位，拉起扶手後，可化身相連的「情侶座」。

整體而言，豪華巴士與2016年引入新一代龍運巴士相若。近日網上流傳，豪華巴士或設預約系統，九巴回覆表示，正在研發相關系統，會適時公布。



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行走P960及P968的巴士，其實出自瑞典富豪車廠（Volvo），車長12米。現場所見，巴士車身廣告位置貼上「星級專線」字眼，介紹P960及P968兩條新線。車門位置貼上座位數目，上層51個，下層29個，以及1個輪椅位。另外，車上配備駕駛輔助系統、車長倦意提示系統、GreenRoad車長駕駛反饋系統，以提升行車安全。

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1. 座位較寬敞 不怕「頂腳」

豪華巴士的一大賣點是更舒適，記者量度座位的寬度。座位長約45cm、闊44cm。座位前端到前方座位的腿部空間（legroom）約31cm；椅背到腿部空間的長度約為76cm。身高約1.7米的記者試坐時，覺得確較為寬敞，未出現「頂腳」問題。另外，上層車頭位置會更寬敞，腿部空間長約35cm。不過豪華巴的座椅設計，未能調校傾斜度。

另外，下層「倒頭位」的座椅，設計亦有特別。兩個座位其實相連，只須拉起中間的扶手，便可化身「情侶座」。

2. 窗邊位設USB插頭充電

每排座位靠窗位置均設有USB插頭，每個插位可同時插進兩條USB線充電。記者以iPhone 11 Pro及原廠充電線實測充電15分鐘，電量由原本84%，充到90%，即15分鐘充了6%電。

車廂設有USB插位，每個插座可插兩條USB線。（盧翊銘攝）

另外，由於插座均在窗邊，所以坐「走廊位」的乘客，充電時可能較不方便。此外，「倒頭位」位置雖可坐4個人，但同樣只有一個插座。

3. 免費Wi-Fi並非無限使用

豪華巴士另一賣點是提供免費Wi-Fi，記者實測連接。網絡由CSL提供，毋須密碼便可使用，連接時只要同意使用條款便可使用，過程簡單順利。不過，Wi-Fi並非無限使用，每節只可用15分鐘，之後便要重新連接，而且根據其頁面資料，九巴的免費Wi-Fi每日只有2節，即一共30分鐘，未必可應付全程車。

記者又於車尾位置測試Wi-Fi網速，大約介乎於3G至4G之間，下載速度有時可達約30Mbps，上載則不足20Mbps。

4. 全車設黑色窗簾

全車都設有黑色窗簾，可遮擋陽光方便「補眠」，而且窗邊設窗簾扣，不怕窗簾「走位」，記者嘗試拉下窗簾時亦頗順暢。不過由於窗簾較大，未必只覆蓋一排座椅，即可能前排拉下窗簾時，後排就不可觀賞風景。

未來按市場反應再考慮調整

九巴表示，政府於2017年提出「新型長途巴士服務」，嘗試開拓巴士多元服務，九巴為配合政府有關建議，同意以試驗形式開辦，之後九巴會按市場反應，策劃和調整未來發展路向。對於有建議將用於新型長途巴士服務的巴士，調配至常規路線中，九巴會密切留意市場反應再作考慮。