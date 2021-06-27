屯馬線｜01實測烏溪沙去屯門車程78分鐘　快巴士12分鐘車費貴三成

撰文： 鍾妍 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-27 10:58

屯馬線貫通烏溪沙至屯門，全長56公里，途經27個車站。過去若由烏溪沙到屯門，最直接的公共交通服務，是乘坐巴士車駁車，在烏溪沙乘九巴40X，於城隧轉車站轉乘九巴263。 今日（27日）屯馬線全線通車後，接通新界東及西，可多一個交通選擇，哪個途徑才算最平最快？《香港01》記者實測，分別試乘巴士及屯馬線，由烏溪沙站前往屯門站。 實測結果顯示，今日乘坐屯馬線頭班車，全程需時約78分鐘；至於乘坐巴士40X轉263，車程則要約90分鐘。乘坐鐵路明顯較快，中途亦不需轉車，惟港鐵票價則較巴士貴近6元。市民可自己衡量如何出行更方便。

屯馬線最新通車資訊、剪鋼筋黑歷史專題：

屯馬線・專頁｜千億基建接通新界東與西 全線通車走出工程醜聞？

(港鐵「屯馬線」網站截圖)

實測車程時間較港鐵早前預計多5分鐘

《香港01》記者今早（27日）乘坐首班由烏溪沙開出的屯馬線列車，實測乘坐全段的車程時間。由烏溪沙站出發，抵達屯門時，總車程時間約78分鐘，車程時間較港鐵早前所說的73分鐘，稍為更長。

因記者乘坐頭班車，有不少市民特意試乘參觀體驗，車廂內乘客相對多，但記者仍能「由頭坐到尾」。預計未來上班時間，烏溪沙站為總站，亦不是繁忙車站，有位坐的機會高，但估計在大圍站、紅磡站及美孚站等轉車站，車廂則會變得擠逼。

實測九巴40X轉263烏溪沙往屯門需時約90分鐘

《香港01》記者在上周五（25日），亦曾嘗試實測乘坐巴士，由烏溪沙站前往屯門站。按運輸署的「香港出行易」應用程式建議路徑，由烏溪沙站公共運輸交匯處，先乘坐九巴40X，於城門隧道轉車站，再轉乘九巴263到屯門站公共運輸交匯處。

實測當日全程交通順暢，但每次巴士埋站上落客需時，由烏溪沙站前到城門隧道途經共15個車站，花了47分鐘才於城隧轉車站，等候轉乘263線巴士。按九巴時間表，263線巴士在日間平均12至15分鐘一班車，實測當日記者等候約8分鐘就成功轉車。當日屯門公路亦相當順暢，最終全程用了約90分鐘，由烏溪沙抵達屯門。

巴士與港鐵比拚︰港鐵票價貴5.9元 車程快12分鐘

票價方面，若使用成人八達通，屯馬線全程22.6元，若在早上7時15分至8時15分出閘，就可有65折優惠。至於巴士方面，40X收費9.6元，在城隧轉乘263要額外收取7.1，即全程收費16.7元。港鐵票價比巴士貴5.9元，即高出約35%。乘客會否為節省5.9元，而多花12分鐘時間車駁車，就要由市民自行選擇。

屯馬線今日全線通車，港鐵已更新路線圖，「西鐵」已走進歷史。(港鐵圖片)

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