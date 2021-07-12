九巴下周日開辦P960、P968豪華巴士服務　車費貴五成、設舒適座椅

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-12 18:50

豪華巴士終於面世！九巴今日（12日）宣布，下周日（18日）起開辦「新型長途巴士服務」，一共設兩條「星級尊線」，分別為來往兆康到灣仔的P960，以及來往朗屏及天后的P968。車廂內除了較舒適的座椅，全車均設有窗簾、免費Wifi，而且車廂內不設企位，以提供「一趟舒適、輕鬆巴士的旅程」，目標是放便上班族。 P960的全程車費為32.8元；P968則為36.9元。翻查資料，現時九巴亦有相近的巴士路線，例如960線以及960C，車費為21.9元，換言之新線的車費貴近五成；另外，968線及968A線同樣與P968的走線相近，不過車費僅為24.7元，新線同樣貴近五成。九巴又指，九巴月票並不適用於兩條新路線，而且路線並不涵蓋於2元乘車優惠。

停站較少、不設企位

政府於2017年發表「公共交通策略研究」，提到專營巴士公司可考慮開拓新服務，包括開辦長途巴士新型服務。研究指，該服務的新特色是加寬座位、不設企位、停站較少，而且車廂配備更全面，以提供更多元的選擇予乘客。研究又指，六成半的受訪者認為，新服務的收費高於一般服務仍是合理，當中近半人又認為，如收費較原本的不多於三成，便會考慮使用；另有逾四成人表示，如收費多六成至一倍，都仍會考慮使用。

研究出爐後，九巴表示，有意開辦兩條線經營相關服務。當時運輸署亦指，有望在2018年底至2019年初逐步推出相關服務。直至今日，九巴終於宣布，P960及P968兩條「星級尊線」，將於下周日正式投入服務，即延期近3年。

九巴表示，行走該兩線的巴士都採用歐盟六型環保引擎，配備最新的安全裝置，包括駕駛輔助系統、車長倦意提示系統、GreenRoad車長駕駛反饋系統、座椅安全帶等。另外，全車均設有窗簾、USB充電裝置及提供免費的無線上網服務。九巴指，車廂內不設企位，下層設29座及1個輪椅座位；上層則設51座。

30至45分鐘一班

服務時間方面，兩線同樣每日提供服務，P960於早上6時45分至下午3時45，由兆康站（北）開出去，往灣仔（北），每30至45分鐘一班車。由灣仔往兆康，則每早10時45分至深夜12時45服務，同樣30至45分鐘一班車。P968方面，早上6時50分至8時30分，往銅鑼灣方面的班次，會由朗屏開出，每20至35分鐘一班；由早上9時15分至下午3時55分，則會由元朗（西）開出，每40至45分鐘一班。往元朗方向則由每早10時55分至深夜12時45分，由銅鑼灣（天后）開出，每30至45分鐘一班。

2元乘車優惠不適用

至於走線，P960經屯門公路及西區海底隧道後到達中上環、金鐘、灣仔及銅鑼灣，往灣仔方向一共20個；往屯門則21個站，兩個方向均較原有的960線少3個站，亦較960C少6個站。P968方面，經大欖隧道及西區海底隧道，直達中上環、灣仔及銅鑼灣，一共有17個站；往元朗則只有13個站，兩者都較968少站，符合之前研究「停站較少」的特點。

車費方面，P960全程車費為32.8元，較原有的960及960C貴10.9元，相差49.8%；P968則為36.9元，較968貴12.2元，相差49.4%。翻查過往的區議會文件，最初P690定價為31.2元，較現時平1.6元；P968則為35.1元，平1.8元。另外，九巴月票並不適用於兩條新路線，而且路線並不涵蓋於2元乘車優惠。