政府擬准已打針港人從極高風險地區回港　專家擔心引入病毒

政府擬容許已完成接種疫苗的本港居民，從英國等極高風險地區回港。呼吸系統專科醫生梁子超今日（16日）在電台節目表示，相關措施極危險，又形容做法反智，猶如「中門大開」，擔心會將病毒引入香港。

政府專家顧問許樹昌在另一電台節目亦說，相關做法存在風險，雖然接種疫苗可有保障，但並非完全有效，早前本港亦有抵港人士確診，患者曾接種完復必泰及衛星5號疫苗。



呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超表示，目前停飛地區的疫情嚴峻，例如英國昨日錄得4.8萬宗個案，料暑假會高達10萬宗；而印尼更創歷史性新高，或會成為亞洲的另一Delta變種病毒爆發點。他強調，現時本港的機場及酒店仍有不少漏洞，擔心「中門大開」後，必須會將病毒引入香港，批評做法反智。

他又指，現時香港的情況得來不易，過往有幾宗輸入變種病毒個案，已經曾走漏個案，質疑一旦大量個案輸入，難以保證香港能否承受相關壓力。現時全球疫情兩極化，若不必要地放寬高風險航班，或會使香港淪陷，或令到通關計劃告吹。

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許樹昌：存在風險

政府專家顧問許樹昌亦指，相關做法存在風險。他解釋，雖然接種疫苗可有保障，但並非完全有效，而早前感染變種病毒的機場地勤及酒店員工，都是經過接觸輸入個案而感染。

他又指，在上周本港有輸入個案，患者雖然曾接種復必泰及衛星5號，但同樣確診，故必須小心處理。

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