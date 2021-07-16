新冠肺炎．7.16｜今增一宗輸入　一印度船員疑復陽　全船隔離21天

衞生防護中心今日（16日）公布，新增一宗確診個案，屬輸入個案，40歲女患者由阿聯酋抵港，本地則連續5日維持「零確診」。日前確診的機場搬運工，其密切接觸者暫未發現新個案。

中心續指，停泊於葵青貨櫃碼頭的貨船「Maersk Lima」，一名由印度抵港船員初步確診，帶有L452R變異病毒株。涉事船員5月曾在印度確診，中心認為該個案與復陽個案吻合，目前全船人員需要在海上隔離21天。

消息稱，有香港人曾因工作原因接觸過該名初確診印度船員，部分人已被列為密切接觸者。當局亦會將涉事貨船納入強檢名單，曾於指定時間於船上逗留的指定人士，須於指明日期或之前，接受強制檢測。



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強制檢測｜帶Delta病毒兩患者曾到6地點須覆檢 包括海洋公園

【23:53】衞生防護中心今日（16日）公布，停泊於葵青貨櫃碼頭的貨船「Maersk Lima」，一名由印度抵港船員初步確診，帶有L452R變異病毒株。涉事船員5月曾在印度確診，中心認為該個案與復陽個案吻合，目前全船人員需要在海上隔離21天。食物及衞生局於周五晚上（16日）公布強制檢測公告，該貨船「Maersk Lima」，被納入強制檢測名單。

有6個地點的人士亦須覆檢，包括香港仔街市、香港仔百佳、香港仔麥當勞、海洋公園、黃大仙環鳳街錦尚甜、黃大仙銀鳳街大家食，為確診並帶Delta變異病毒株的檢疫酒店清潔女工及機場停機坪搬運工人曾到之處。

新冠疫苗｜接種率升至40.6% 聶德權：半數公務員已打第一劑疫苗

【22:39】本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月26日開展以來，今日（16日）踏入第141日。政府公布，今日截至晚上8時，共有約6.89萬人接種疫苗，已接種一劑疫苗的人數達276.3萬人，佔12歲或以上人口的40.6%，當中已接種二劑疫苗的人數有194.4萬。另外有3.2萬人預約接種。

疫苗抽奬｜廠商會大抽獎7.18起登記 頭獎獨得100萬免找數簽帳額

【21:53】為配合政府鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，香港中華廠商聯合會早前推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，將於7月18日（星期日）上午9時起，透過「e健行」系統接受市民登記參加。是次活動分兩輪，每次各有一個大獎，2名幸運兒各可獨得100萬元免找數簽帳額。次輪由8月19日起接受登記，終極大抽獎免找數簽帳額除了一個100萬元，尚有10萬、30萬及70萬各一份，其他獎品更包括Serena電氣化七人車一部。

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新冠肺炎｜美麗華首發歐遊團 飛德國或瑞士小鎮 團費貴旺季三成

【20:25】疫情影響下，本港至全球的旅遊業冰封，困局終於有變。美麗華旅遊將於明日（17日）重新有旅客出發歐洲遊，惟「玩法」跟以往組團非常不一樣，團友出發前先要進行血清抗體測試，限20人以下的包團，美麗華旅遊總經理李振庭形容是「幾家認識的朋友一同出發減風險」。

李振庭表示，本月內將有少量包團出發，全部是只去一個獨立國家的小型團，團費較以往旺季高三成，7月將有旅客到德國及瑞士旅遊，「客人唔會再去大城市大酒店，去下小鎮行下沙灘，住細規模酒店玩下都覺得好開心。」

7月14日，書展停辧一年再度開鑼



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▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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機場搬運工人改列輸入相關個案 將要求機場員工強制檢測兩次

【18:56】衞生署衞生防護中心今天（16日）公布，根據最新流行病學資料及基因排序結果，第11952宗個案（機埸搬運工人）的分類由源頭不明本地個案，改為與輸入個案有流行病學關連。



中心表示，檢視了機場停機坪飛機服務的運作後，已向機管局和相關的飛機服務代理提供感染控制建議，包括更改運作安排以避免本地工人與非本地機組人員接觸、工作時穿上合適的保護裝備等。

中心亦會向以機場一號客運大樓、停機坪或中場客運大樓為其工作地點的所有機場員工發出兩次的強制檢測公告，相關人士即使已完成新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。

衞生防護中心檢視了機場停機坪飛機服務的運作，並向機管局和相關的飛機服務代理提供感染控制建議。 （資料圖片／羅國輝攝）

星郵輪客確診3千人困房內 港公海遊將啟航 星夢郵輪：未見退票

【17:53】新加坡的新冠肺炎疫情再度反彈，「卡拉OK夜店群組」於今（16日）增長至 88 個案例，同時雲頂郵輪集團（Genting Cruise Lines）星夢郵輪（Dream Cruises）旗下的世界夢號（World Dream）的一名40歲旅客，於本周日（11日）登上世界夢號，啟航前依規定進行抗原快篩測試，結果為陰性，但之後在船上初步確診。

共1,646名遊客、1,249名工作人員，近3,000人被迫待在房內一晚，只有必要營運人員得以在船上有限制地行動。據當地媒體報道，世界夢號（World Dream）上的病例是與「卡拉 OK 夜店群組」有連繫的。本港的公海遊將於本周底啟航，同樣由雲頂郵輪提供首航。星夢郵輪今日回覆指，預約人數暫時沒有改變，亦暫時沒有旅客退票，有信心香港不會發生與新加坡的類似事件。

新加坡疫情：圖為2021年7月14日停泊在新加坡港口的世界夢號郵輪，船上一名乘客確診新冠肺炎，為「卡拉OK夜店群組」個案（Reuters）

來自阿聯酋40歲女確診 2月曾打兩劑國藥疫苗 32歲船員疑復陽

【16:17】衞生防護中心公布，本港新一宗輸入個案，並無本地感染個案。患者為40歲女子由阿聯酋抵港，沒有病徵。另外，中心正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名32歲男病人。他是一名船員，於7月13日由印度乘飛機抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心，病毒檢測結果為陰性，沒有病徵。該病人抵港後一直逗留在一艘貨船上。

男患者翌日（14日）採集的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。中心的初步調查資料顯示，該名病人今年5月曾於印度確診，並沒有接種新冠疫苗。他於7月15日入院後的抗體檢測呈陽性反應。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。

涉事貨船相關船員要於船上隔離檢疫21日，而患者工作的葵青貨櫃碼頭貨船「Maersk Lima」，會於今日納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點指定人士，須於指明日期或之前接受強制檢測。

【13:23】據了解，近日一艘由外地來港的貨船上有一名印度裔船員初步確診，病毒量低，不過，消息指該名印度裔船員曾經在外地確診，未知今次屬於復陽或是新感染，目前全船人員會先在海上隔離。

消息又指，有香港人曾因工作原因而接觸過初步確診者，當中部分人被列為密切接觸者。

新冠疫苗｜港大研究：科興產生抗體水平不及復必泰 探討打加強劑

【13:08】香港大學公共衛生學院一項最新研究發現，接種BioNTech復必泰疫苗後，所產生的抗體水平遠較接種科興疫苗為高。該研究今天（16日）刊在《刺針-微生物》（The Lancet Microbe），研究指出，在接種一劑復必泰疫苗後，接種者的抗體水平是49，打兩針後一個月就升至269；相反打一針科興疫苗後，抗體水平只有7，打兩針後一個月則有27。由此可見，完成兩劑疫苗接種後，復必泰疫苗所引發的抗體水平高於科興疫苗近9倍。

政府擬准已打針港人從極高風險地區回港 專家擔心引入病毒

【11:37】政府擬容許已完成接種疫苗的本港居民，從英國等極高風險地區回港。呼吸系統專科醫生梁子超今日（16日）在電台節目表示，相關措施極危險，又形容做法反智，猶如「中門大開」，擔心會將病毒引入香港。

政府專家顧問許樹昌在另一電台節目亦說，相關做法存在風險，雖然接種疫苗可有保障，但並非完全有效，早前本港亦有抵港人士確診，患者曾接種完復必泰及衛星5號疫苗。

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