洪水橋官地、八鄉擬建過渡性房屋　兩項目共提供逾900伙單位

政府早前指已覓得可興建1.5萬伙過渡性房屋的用地，城規會早前接獲兩幅涉及過渡性房屋的用地申請改劃，包括由政府撥出的洪水橋政府土地項目，以及八鄉打石湖村附近、由路德會營運的項目。兩個項目共可提供914個過渡屋單位。



洪水橋過渡性房屋項目



特首林鄭月娥於2019年的施政報告提出，將三幅分別位於大角嘴、打鼓嶺、洪水橋的政府土地，交由市建局為項目提供顧問服務。當中於洪水橋的項目早前向城規會提交改劃申請，涉及約5.7萬平方呎的政府土地。

項目位於洪元路及田心路交界，負責營運的仁愛堂申請將土地用作不多於3年的過渡屋發展，擬以組裝合成法興建2幢4層高的住宅大樓，及1幢有社區輔助設施的1層高非住用大樓。項目可提供404伙單位，可容納756人。根據城規會文件，項目設有4款單位間隔，分別為單人、二人、三人房間，並有無障礙單位。申請人指，擬議發展不會影響有關土地的長遠規劃意向，並將於適當時候就規劃許可續期提出申請。

八鄉粉錦公路近打石湖村過渡性房屋



此外，於八鄉粉錦公路近打石湖村的一幅約9.3萬平方呎的土地，亦申請發展過渡性房屋。擬議項目由香港路德會社會服務處負責建設、營運及管理。申請人指，項目可提供510伙過渡屋單位，將採用組裝合成法興建，目標於2023年有第一批居民入伙。