保母稱情緒低落　撻8個月大女嬰落膠墊　認虐兒判囚6星期

保母聲稱因好友離世，心情低落，為免影響僱主，欠缺睡眠下仍繼續上班並照顧僱主的8個月大女兒，惟她在情緒失控下，重複把女嬰撻落膠墊，片段卻被僱主家中的閉路電視拍下，片段後來更在網上廣傳。保母早前承認一項虐兒罪，案件今(16日)在觀塘法院判刑，裁判官指女嬰僅8個月大，不懂得反抗，斥被告不應把個人情緒發洩在女嬰身上，形容事件令人髮指，判保母入獄6星期。



被告鍾照萍，56歲，承認一項對看管兒童或少年人襲擊罪，指她於今年6月18日，在觀塘翠屏南邨翠坑樓一單位內，襲擊個月大的女嬰X，使X受到不必要痛苦。

被告把女嬰撻落膠墊的過程。（詳看下圖)

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女嬰父透過社交媒體聘用被告

案情指，女嬰X的父親透過Facebook招聘得被告作其女兒的保母，女嬰家裏亦有安裝閉路電視，以監察X活動。女嬰的父親透過閉路電視片段，見到被告把X重複撻落地上膠墊，他即時解僱被告，並帶X到醫院驗傷，X沒有表面傷痕。

X父與妻分享片段後，仍氣憤難平，故將片段放上互聯網並被廣傳，警方得知後接受調查並拘捕被告。

求情稱好友離世心情低落

辯方求情時稱，她在馬來西亞長大，事發時因其好友離世，她心情低落，只睡了2小時，原本想請假，但為免影響僱主而繼續上班，期間女嬰不肯飲奶，她失控下才犯上本案。

在網上受公審已深感後悔

律師指被告在網上受到公審，已得到懲罰，她亦深感後悔，向事主致歉之餘，亦承諾不再從事照顧兒童的工作。報告亦指被告並無精神問題或暴力傾向。

案件編號：KTCC1137/2021