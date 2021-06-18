疑似虐兒｜瘋傳本地保母撻初生BB頭落地　媽媽谷稱僱主會報警

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-18 14:04

今早在多個「媽媽谷」和社交平台群組瘋傳一段影片，片中見一名婦人疑不滿哭叫而不喝奶的嬰兒，把他重撻在地墊上，更疑似是頭部先著地，引起網民譁然。有人指婦人是本地保母，亦指BB母親將會報警處理。醫生表示，如BB的頭部受到撞擊，輕則頭皮出現紅腫、瘀的情況，嚴重的話會出現頭骨骨裂、腦出血的情況。

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影片顯示日期為今日（18日）早上7時多，疑是上門托管嬰兒的保母在照顧BB飲奶，初時仍抱在手上，粗魯地塞奶樽入BB口中，疑不滿BB沒有順利飲奶而不停搖晃BB，其後大力將BB撻落地墊、大力抹咀。保姆一度望向鏡頭，似在懷疑行為是否被拍下。

但保母行為沒有停止，稍抱起再大力放BB在枕頭上，BB繼續哭喊，她先訓斥BB：「你嗌呀！你嗌呀！做咩嘢事！」後再嘗試強行餵奶不果，任由BB在地墊便打算離開。保母最後再查看鏡頭。

有網民把保母資料起底，指她自稱叫Haily，上門托管每小時收費100元，每日最少3小時。另有人轉述BB母親指：「今朝個保母擰過個鏡頭黎（嚟），但唔知個鏡頭原來可以remote轉返，跟住個保母就不停望向個鏡頭／香港人黎（嚟）！通知咗一個Facebook 姨姨谷admin，知道呢個姨姨係邊個，地點荔枝角，而家事主唔希望大家瘋傳，免得打草驚蛇，應該會報警同埋警察上門／事主未返到家／因為而家得個保姆同bb／係認樣唔好認名／佢同個媽媽講叫Audrey。」

醫生：BB頭落地 嚴重會引致腦出血

陳醫生直言平日有不少類似個案，「可能父母行開去閂窗，小朋友係床碌一碌就落地」，事件發生後要馬上留意小朋友的整體狀況，例如撞擊部分有沒有紅腫得很利害，如嚴重的即時腦出血，會出現昏迷、抽搐、神智不清徵狀，但亦有機會出現腦滲血的情況，可能會延後約12小時才會突然急轉直下，出現如上述昏迷、抽搐、神智不清的情況，也有因腦壓高導致頭痛及重複「噴射式」嘔吐。

頭部出現撞擊要由醫生判斷需不需要「照腦」

陳醫生補充，嬰幼兒未能用言語告訴父母自己不舒服，行為上如家長看見幼兒呆呆滯滯沒有甚麼反應，異常地「忟憎」，哭鬧得特別利害便要留心，再嚴重的便會出現昏迷、抽搐情況。陳醫生建議，發生頭部撞擊意外時，無論有沒有表面傷痕，擔心的話最好交給醫生判斷需不需要進一步檢查「照腦」，排除骨裂或者腦出血情況。

如檢查後發現嚴重的腦出血情況，便需要腦科醫生介入，便要動手術放瘀血避免影響腦壓，如只有骨裂但沒有腦部出血的話，一般會先觀察，有機會能自己癒合。

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