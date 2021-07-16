書展2021｜山道、有種文化被投訴違國安法　書商：已嚴格審視內容

香港書展停辦一年後在本周三（14日）再辦，在《港區國安法》下，多本書被投訴涉嫌違法，有激進建制團體昨日更向警方國安處舉報。參展書商「山道文化」及「有種文化」均確認接獲貿易發展局通知，合共有5本展出書籍被投訴違法，兩間出版社負責人均表示一直有嚴格審視書籍內容，惟有種文化負責人坦言社會對國安法認知不深，動輒亦踩上紅線，難言是否一定不會違法。



貿發局拒絕評論事件，僅重申會按機制向投訴人及參展商了解，而局方僅為貿易機構，不能判斷有關書籍或展品是否違法，投訴人可自行向執法部門查詢。



「山道文化」負責人楊子俊確認收到貿發局信件，指其攤檔有3本書被投訴，包括《元朗黑夜》、《逆權教師》及《如水赴壑──香港歷史與意識之流》，提醒公司要確保展出的書籍合法。楊子俊指，《元朗黑夜》和《逆權教師》已出售約一年，有信心書籍是合法，但在參展前已預計會遭受投訴，認為貿發局的職責範圍並非審查書籍，不介意當局將個案轉交執發部門跟進，只是擔心當局不知會以甚麼機制跟進投訴，包括警方會否大舉走入書展調查，現時便有「過程畀大家睇睇」。

▼7月14日，書展停辧一年再度開鑼▼



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楊子俊又提到，國安法去年生效後人心惶惶，書展開纙前以為讀者擔心觸碰紅線，而對政治、社會類別的書籍卻步，惟現時有關書籍的銷情不太差，或與今年較少此類書籍有關，對銷情尚算滿意，但難言「很理想」。

《文匯報》昨（15日）以頭版點名《逆權教師》、《元朗黑夜》、《每一把傘》等多本書展參展書籍，「美化黑暴、詆毀國家的書籍」，促請政府嚴正執法，「香港政研會」昨午隨即向警方國安處投訴，參展書商「山道文化」及「有種文化」的書籍涉嫌違反國安法。