書展2021｜《幻愛》獲選為中學生最愛書籍　小學生偏愛科普題材

書展開鑼踏入第三日，香港教育城今早（16日）揭盅「十本好讀」選舉的得獎結果，被改編成電影、講及妄想症患者愛情小說《幻愛》被選為中學生最愛書籍，亦在教師推薦好讀（中學組）中榜上有名；小學生組方面，師生均鍾情偵探及科普類書籍，顯示學生和教師均重視STEM的發展。

筆名「阿濃」的作家朱溥生則第三度獲選為「中學生最愛作家」，其著作《阿濃的有情世界》亦登上中學教師推薦好讀的榜首，書中插畫由其子繪畫，此書可謂兩父子傾力之作。



教育城今早在會展舉行「第18屆十本好讀」頒獎典禮，中學生十大最愛書籍，以小說作品最受學生歡迎，當中被改編為電影、由蔣曉薇著作的《幻愛》更攀上榜首，《笨蛋天才》、《孤島教室》小說亦榜上有名。中學教師推薦的書籍則較為多元，涵蓋社區故事、建築、化學、醫學等題材，包括《K. KWONG 的化學世界——3 分鐘化學》、勾劃歷史建築的《香港築印》、《不在場證人——法醫精神科醫生工作手記》、《做自己的情緒管理師：20 個負面情緒管理法》等。

作家阿濃則第三度獲選為「中學生最愛作家」，其著作《阿濃的有情世界》獲中學教師票選為首本推薦書籍。阿濃從事教育工作近四十年，曾擔任不同報刊編輯，創作近50本作品，退休後從未言退，繼續筆耕。《阿濃的有情世界》收錄21個故事，包括以動物類比人與人之間的情義，書中插畫由其子朱迅繪畫，朱迅今早亦代父親領取此殊榮。

至於小學組方面，最受歡迎作家則是創作科普、偵探小說、筆名「厲河」的呂學章，其著作《大偵探福爾摩斯47古堡謀殺案》更是小學生最愛書籍票選首位。厲河曾創辦兒童漫畫雜誌連誌《CO-CO!》，並參與出版兒童科普和通識雜誌，令他了解到如何創作切合兒童口味的書籍。另外，《STEM少年偵探團3海洋的神秘祭典》和《玩轉STEM——拆解12款玩具的科學原理》等亦同時入圍師生推薦書籍，顯示師生都喜愛偵探及科普類書籍，以及他們對 STEM 的重視。

▼7月14日，書展停辧一年再度開鑼▼



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今屆選舉吸引了558間學校參與，較去年上升20%，創下2.06萬票網上投票新高，總票數達3.04萬，得獎書籍類別較以往更多元化，涵蓋化學、偵探、生命教育、電影原著改編小說、工具書等。教育城行政總監鄭弼亮指，網上票數創新高，反映學界逐漸適應數碼轉型，教育城今年亦為學界提供校本電子書訂閱服務，逾800間學校參與，顯示閱讀已超越媒介限制，未來將繼續致力推廣閱讀，透過多元的閱讀資源和計劃，與學界並肩推動閱讀風氣。