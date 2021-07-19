珠海學院成功研發UVC紫外光殺菌裝置 阻新冠病毒經渠管垂直傳播

珠海學院獲市建局資助研發的天台通風管紫外光消毒裝置(UV-C VentGuard)進入應用階段，中環街市大樓及豉油街的中轉屋分別在3月及5月安裝了共5個裝置，研究顯示該裝置能有效減低喉管播毒風險。



研發可一秒殺滅99.9%新冠病毒裝置

疫情持續，病毒有經大廈喉管垂直傳播風險，珠海學院土木工程學系研發團隊2020年10月開始研發，僅用了14個星期便成功研發嶄新的UVC紫外光殺菌裝置。新研發的UVC紫外光殺菌裝置，主要用於與糞渠相連的通風管出口處，這個用以平衡氣壓的通風管，可能因爲渠口有風吹過形成擾流(turbulent flow)，氣體或會逆向排出大廈外並把病毒一併帶出。若在通風管加上UVC裝置，便可於氣體排出前用強紫外光把病毒殺滅。

裝置內共有6條UV-C紫外光，24小時啟動，平均大約10個月需要更换一次。經浸會大學生物學系的測試證實一秒內已可以殺滅99.9%的新冠病毒，另使用物聯網控制和監察，維修保養的工作可根據大數據作分析，調節紫外光的能量，以平衡每條紫外光的壽命，以最便宜的價錢作更換。

UVC紫外光殺菌裝置。（蕭曉慈攝）

專家：最辛苦係無文獻可以參考

珠海學院土木工程學系系主任林志雄稱，鑑於新冠肺炎的傳染率高，死亡率亦高於2%，傳染途徑亦可經由垂直傳播，「即係有一百個感染嘅人，有兩個唔好彩就會死」，他希望能藉著研發一個嶄新的系統以截斷由渠管垂直傳播新冠病毒。他憶述最困難是「睇好多外國、本地嘅文獻都無數據可以參考，因為可能以前無乜人留意到垂直傳播嘅威脅」，他期望能讓市民得悉裝置的作用和成效。

珠海學院土木工程學系副教授林振宇稱，因為UVC紫外光殺菌已經係一個公認科技，「所以基本上呢個裝置可以殺到全部菌，H5N1、傷風感冒都可以，但更加詳細的數據分析都做緊同安排當中」。

林志雄稱最辛苦係無文獻可以參考。（蕭曉慈攝）

機場及私人物業均考慮安裝

林志雄指一個UVC紫外光殺菌裝置連安裝費用大約港幣3萬元，安裝時間大約二至三小時，視乎大廈的渠管而言。現時香港國際機場和不同的私人物業都正在考慮安裝，市民若對裝置有興趣亦可與珠海學院聯絡。