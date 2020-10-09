新冠肺炎│UV燈消毒有助防疫？　醫生教只得一種紫外光有效

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，有研究顯示病毒能依附死物並存活30分鐘至7天不等。不少人為此添置紫外光燈產品，但有家庭醫生提醒指，其實紫外光分有多種波長，當中有效殺滅病毒的只有一種，購買前不妨先了解有關產品信息。

有醫生指，紫外光分有多種波長，但當中有效殺滅病毒的只有一種。（Youtuber頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」影片截圖）

家庭醫生Dr. Rex（劉榮幹）在Youtube開設「Dr. Rex 醫學幼稚園」頻道講解醫學知識，他指出紫外光波長各有不同，合適的紫外光才可以破壞細菌或病毒的遺傳物質，使其複製時出現問題。

常見紫外光波可分為「UVA」、「UVB」和「UVC」。其中以「紫外光A」波長最長，約有315-400nm（納米）；紫外光B波長較短，範圍約有280-315nm；最後一種則是紫外光C，其波長最短，約有254nm。紫外光A不能有效地穿透病毒和細菌的遺傳物質，能量不被遺傳物質吸收，故其殺滅病毒的效果不彰。

紫外光C夠有效進入病毒和細菌的遺傳物質裏，使其化學結構改變，難以大量複製。（Youtuber頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」影片截圖）

紫外光B則較易穿透細菌和病毒，破壞遺傳物質，惟效果不比紫外光C明顯，效果微弱許多。因為後者能夠有效進入病毒和細菌的遺傳物質裏，使其化學結構改變，難以大量複製。

曬太陽無助消毒？

Dr. Rex指，一般陽光無助消毒，因為除紫外線A外，其他紫外線都未能完全穿透大氣層來到地球表面。其中紫外線B有部分會被折射回去；紫外線C則會被大氣層吸收。

一般紫外線B可以在數小時之內曬傷皮膚，紫外線C會在數十秒內引起相同程度的傷害。另紫外線C照射眼睛後，則可能會引起白內障，所以它大多只是用來消毒一些物件。例如醫院病房、巴士車廂、飛機機艙等。

有科學家發現一種屬於紫外線C類別的「遠紫外線C」，據稱可在不損害人體細胞下，有效抑制病毒和細菌大量複製。（Youtuber頻道「Dr. Rex 醫學幼稚園」影片截圖）

根據權威醫學期刊《自然》（Nature）於2018年的文章論述指，有科學家發現一種屬於紫外線C類別的「遠紫外線C」，其波長約為207-222納米，據稱可在不損害人體細胞下，穿透病毒和細菌的遺傳物質，有效抑制後者大量複製。Dr. Rex指，如果有成功實證的話，將來或有相關消毒儀器出現，對抗新冠病毒。

【本文已獲「Dr. Rex 醫學幼稚園」授權刊登。】