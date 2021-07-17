消費券｜想1/8攞首期最遲今日登記　用實體八達通領取有4招

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府本周三（14日）表示，已收到554萬個登記，其中逾542萬為電子登記，市民如欲在8月1日取得首期2,000元消費券，必須最遲今日（17日）內電子登記，午夜過後才辦理，將遲一個月才拿到。



選取八達通實體卡領消費券的市民，8月1日起可於公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）嘟一嘟領取，八達通營業及市務總監李玉兒親自示範嘟機。不過另有兩種足不出門的領取方法。



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政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

不少市民選用實體八通卡領取消費券，8月1日應怎做才可拿到？（羅君豪攝）

今日或之前完成電子登記，並獲核實資格的市民，將於8月1日獲發第一期消費券。當局特別提醒，遞交電子登記時選擇以上載身份證複本作身份認證的市民，也須於最遲今日上載複本方能完成登記，並在獲核實資格後，才可於8月1日獲發放第一期消費券。

遞交書面表格，或於17日後完成電子登記的市民，將於9月1日獲發第一期消費券。

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八達通市營業及市務總監李玉兒，示範在公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）拍卡來領取消費券。（羅君豪攝）

用AlipayHK、Wechat pay及拍住賞Tap & Go的市民，可直接在手機應用程式收到消費券。不過相信為數不少的市民，仍會用實體八通卡領取，8月1日應怎做才可拿到消費券？

八達通市營業及市務總監李玉兒表示，屆時有4種方式可領取消費券：

↓點搫下圖 睇用已登記實體八達通卡領取消費券↓



點擊搵八達通服務站位置

點擊搵八達通手機應用程式適用手機

若是以八達通手機應用程式內的電子八達通登記，則更方便，在程式內的消費券版面按「領取」即可。

李玉兒表示，無論以用任何渠道憑八達領取第一期消費券，儲值上限即自動提升至3,000元，無須額外辦理手續。而為了讓市民得悉港鐵站「藍機」可領券，將於8月1日前在所有藍機附近貼上告示。

市民可以用八達通手機應用程式，在任何地方自行透過手機NFC拍卡領取。如用程式內的電子八達通卡登記，更只需在消費券版面按「領取」即可。（羅君豪攝）

八達通儲值「爆額」要留意安排

有別於另三個支付工具，八達通需分三期發放，依次為2,000、2,000及1,000元。由於儲值上限為3,000元，而拍藍機可以同領取公共交通費用補貼，一旦同一時間卡內本身餘額、連同消費券及公共交通費用補貼超過3,000元怎算？

李玉兒表，若出現「爆額」，市民可在3個月限期內分開多次領取每期發放的消費券，「本身有餘額800蚊，你攞2,000蚊，就有2,800蚊。本身有2,000蚊餘額，而家攞2,000蚊消費券，只能夠攞到1,000蚊先；剩返落嚟嘅1,000蚊，當卡嘅餘額用咗，就可以攞埋餘下1,000蚊，限期3個月內分開黎攞都冇問題。」

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