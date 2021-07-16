消費券｜MegaBox推額外獎賞　以Wechat Pay HK消費滿$500回贈$100

為響應政府向市民派發5,000元電子消費券，MegaBox 將於8月1日推出多項電子消費券獎賞，包括與WeChat Pay HK聯手推出總值超過100萬元的「全港首創家庭及親子消費券多重賞」。

市民以WeChat Pay HK於MegaBox的家庭及親子商戶，消費滿500元，即可換領100元回贈獎賞，回贈率高達20%。

若於場內以八達通、支付寶HK及Tap & Go消費滿700元，亦可換領「消費券開心賞」，包括總值100元的商戶現金券及優惠券。另外多間MegaBox食肆響應旅發局及飲食界推出的活動，於7月光顧可享七折優惠。



MegaBox與Wechat Pay HK推出「家庭及親子消費券多重賞」。於推廣期內，顧客以WeChat Pay HK於MegaBox的家庭及親子商戶，消費滿500元，即可換領50元指定商戶現金券，及50元商戶購物優惠券各一張，合共100元回贈獎賞。

換領詳情：

日期：8月1日至9月30日

時間：12:00nn - 10:00pm

地點：禮品換領 / Mega Club專櫃 @ G（禮品每日數量有限，換完即止）



MegaBox 將於8月1日起推出「消費券開心賞」，顧客於推廣期內以指定電子支付工具（八達通、支付寶HK及Tap & Go）消費滿700元或以上，即可換領價值100元獎賞，包括50元指定商戶現金券及50元商戶購物優惠券。

換領詳情：

日期：8月1日至9月30日

時間：12:00nn - 10:00pm

地點：禮品換領 / Mega Club專櫃 @ G（禮品每日數量有限，換完即止）



打齊針市民可享7月7折優惠

MegaBox多間食肆亦有響應香港旅遊發展局及飲食業界推出的「飲食連環賞 7月7折」優惠活動，多間食肆於7月15日至8月31日期間推出超筍7折優惠予接種疫苗後的顧客，包括新派京川菜漁牧、美式炸雞店KFC及中式佳餚百樂門宴會廳。當中百樂門宴會廳更推出「夏日龍情宴」6人海鮮晚餐。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

