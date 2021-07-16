消費券｜市建局助裕民市集商販安裝電子支付系統　攤檔冀刺激生意

市建局早前建成全港首個提供冷氣的小販市集「裕民市集」，早前為推廣電子支付系統，協助商販申請及安裝電子支付系統，包括安排服務大使協助填寫電子申請表格，教導商販如何使用電子支付系統，並提供特設的查詢專線作技術支援等。

有檔主稱，政府即將派發電子消費券，相信可助刺激生意額，「有客人睇啱左但無錢係身，話去㩒錢再返黎，以後就唔怕佢哋睇啱唔買。」



販商協會派發電子消費券後吸更多客使用

在開業初期，裕民市集商販若自行向八達通公司申請電子支付系統，每筆交易商戶需向八達通支付1.5%的手續費。商販經市建局協助則可享首半年免手續費。於觀塘紮根30多年，以售賣服裝為主的「裕民市集」販商協會主席梁陳少卿（少卿姐）笑言，開業以來最常遇到的情況就是「有客人睇啱左但無錢係身，話去㩒錢再返黎，㩒成一，兩天都唔返黎。」在疫情下，不少市民因衛生問題而減少使用現金購物，因此她一直希望能盡快安裝合適的電子支付系統。

少卿姐稱，「裝嗰時都無諗過有消費券嗰5000蚊」，當初只希望能減少顧客流失，吸引更多顧客於場內消費，於是在今年4月中，少卿姐便向市建局提出希望嘗試安裝八達通支付系統。

由於現時使用現金交易的顧客仍占總收入大約七成，少卿姐希望派發消費券後會「再多啲人用下（電子支付系統）」。在市建局的幫忙下，少卿姐現已成功安裝共三種的電子支付系統，包括八達通，支付寶香港（AlipayHK）及微信支付（WeChat Pay HK）。

經營各項工具等雜貨的關先生稱，安裝電子支付系統後「生意都好咗三，四成」，吸引更多附近新居入伙的住戶光顧。

經營刀剪百貨為主的關先生稱「生意都好咗三，四成」。（蕭曉慈攝）

近八成「裕民市集」檔主已安裝最少一種電子支付工具

「裕民市集」內的檔販皆沒有安裝Tap ＆ Go「拍住賞」，市建局高級經理(物業及土地)李家和解釋，安裝電子支付工具的類別由檔主自行選擇，而現時裕民市集內115個營運中的商販，大約90個商販已安裝最少一種電子支付工具，其中大約30個商販更已安裝三種電子支付工具。李家和表示，若有商販希望安裝Tap ＆ Go「拍住賞」，會根據商販的需要提供協助。