疫苗抽奬｜廠商會大抽獎7.18起登記　頭獎獨得100萬免找數簽帳額

為配合政府鼓勵市民盡快接種新冠疫苗，香港中華廠商聯合會早前推出「有種．有賞」疫苗獎賞計劃，將於7月18日（星期日）上午9時起，透過「e健行」系統接受市民登記參加。是次活動分兩輪，每次各有一個大獎，2名幸運兒各可獨得100萬元免找數簽帳額。次輪由8月19日起接受登記，終極大抽獎免找數簽帳額除了一個100萬元，尚有10萬、30萬及70萬各一份，其他獎品更包括Serena電氣化七人車一部。



香港中華廠商聯合會早前推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃。（資料圖片／梁煥敏攝）

首輪抽獎8.18截止登記 8.30抽獎

廠商會公布，將推出兩輪大抽獎，首輪抽獎於7月18日上午9時至8月18日下午6時起接受登記，抽獎日期為8月30日。終極大抽獎則於8月19日上午9時至9月18日下午6時起接受登記，抽獎日期為9月29日。

合資格人士可透過「e健行」系統參加。登記時，系統會要求參加者允許掃描疫苗接種紀錄上的二維碼，以核實是否符合大抽獎的參加資格，通過後只要輸入個人姓名及聯絡方法，便可成功登記參加抽獎，及追蹤計劃的最新資訊和抽獎結果。

於7月18日至8月18日期間成功完成登記的市民， 即可參與首輪及終極大抽獎，如於8月19日至9月18日期間才登記則只可參與終極大抽獎。

廠商會「有種有賞」疫苗獎賞計劃大抽獎禮品



兩輪抽獎各有一份100萬元免找數簽帳額

大抽獎共送出1,300多份總值超過620萬元的獎品。首輪抽獎會送出首個價值100萬元的免找數簽帳額，由陳永琪/陳瑞球慈善金送出；終極大抽獎的獎品，則包括5份免找數簽帳額，廠商會會長史立德送出100萬元一份、廠商會及會董會成員送出送出70萬元一份、廠商會及會董會成員送出30萬元一份、中信泰富送出10萬元兩份。免找數簽帳額限每人最多中獎一次。

其他禮品包括：價值39萬元Serena電氣化七人車一部（連税），名貴按摩椅、K Dollars、鑽石戒指、鑽石及金鍊、化妝品禮包、酒店住宿、嗇色園金吊墜、家電禮券，以及大量産品及服務現金禮券。

Serena電氣化七人車（nissan網頁圖片）

登記者到聯盟商戶消費滿100元可獲額外抽獎機會

已登記的參加者在7月18日至9月18日期間，到參與計劃的70家聯盟商戶，單次消費滿100元後，即可額外獲得1次參加免找數簽帳額以外禮品的抽獎機會，最多可享額外5次機會，每次須於不同的商戶消費。

申請條件為年滿18歲的香港居民，並在本港完成接種兩劑新冠疫苗即可參加。市民如於8月18日前接種兩劑疫苗及登記，即可參加首輪及終極大抽獎，如於該天後才完成接種，仍有機會參加終極大抽獎。

參加者需提交3項個人資料

廠商會表示，「e健行」系統不會收集或儲存用户的敏感資料，包括身份證號碼及健康數據，所有個人資料會以區塊鏈技術加密儲存，確保市民私隱受保護。

大會將隨機抽出得獎者。兩輪抽獎的結果，將於抽獎日後10個工作天內，於廠商會網頁公布，大會亦會透過電郵通知得獎者。主要獎品的得獎結果，亦會於10月5日在《星島日報》及《英文虎報》刊登。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

