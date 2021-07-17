警方國安處搜港大　林鄭稱無指示警方行動　執法部門決定追究與否

港大學生會評議會早前通過議案，「感激」七一刺警案的疑犯梁健輝「為港犧牲」，警方國安處人員昨天進入港大校園蒐證。

特首林鄭月娥今天（17日）出席香港電台節目時表示，她無向警方給予指示，亦無介入事件，至於是否追究學生，是由執法部門、檢控部門去決定。她強調，如果社會不共同譴責七一刺警的行為，都是縱容這種極端、無人性的行動。

對於早前三名保安系統官員出席飯局，違反限聚令一事。林鄭形容該飯局是私人社交聚會，若要求官員交代所有出席者身份，會對公職人員造成沉重壓力，增加找人加入政府的難度。她反問，若要求官員如她一樣「獨家村」，是否有點過分。



▼7月16日 警方國安處人員進入港大校園蒐證情況▼



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林鄭月娥早前表明，若警方認為港大學生會評議會事件有跟進的空間，同意由執法機關跟進。她今天出席港台節目《星期六問責》時，被問到警方國安處昨天到港大蒐證行動，是否她預期所想。她稱，不評論警方的跟進，強調她並無給予指示，對港大校方和警方如何跟進，不會介入。而她只希望社會能有共識，不論政治立場，做人也應有道德、人性底線。她認為，對於七一刺警行為，只能有一個反應，就是共同譴責，「如果不是這種立場，都是縱容這種極端、無人性的行動。」

對於學生已撤回議案、道歉及辭職，是否仍要從法律上追究？林鄭稱，是否追究是由執法部門、檢控部門去決定，但大學生並非小朋友，港大屬最高學府，大學生應該對自己有要求，「不能說了之後，第二天稱『收返』，不是大學生應有表現。」

林鄭︰不同意包庇失德高官說法

港大學生會前會長孫曉嵐早前批評，身為港大校監的林鄭月娥，一邊包庇犯錯失德的高官，一邊對學生趕盡殺絕。林鄭月娥回應指，不同意包庇失德高官說法，她曾親自了解三名官員出席飯局事件，認為不涉及違規、失德，又指高官無付費，根本不知價值多少。

被問到為何不公布更多細節，以釋除公眾疑慮。林鄭月娥稱，該飯局是私人社交聚會，雖然她曾明言問責官員要「比白更白」，她自己可做到「獨家村」，但反問若要求其他官員無社交生活，「是否有點過分？」

她續指，若公布出席該聚會的其他人士身份，官員在其他場合出現時，都會被人問他見甚麼人、在做甚麼，對公職人員造成沉重壓力，增加找人加入政府的難度。

昨天港澳辦主任夏寶龍演說後，林鄭月娥稱會加強指導、管理學校，她今天稱會做好教育，而教育未到位前，若有學生、社團組織的行為衝擊底線，有關當局應該義正詞嚴地回應，不能視而不見、姑息，只會令下次錯誤更深。而教育機構、社福機構在提供服務的過程中，用政府撥款、政府場地並不能危害國家安全。

夏寶龍昨天提出對於治港者的五點要求，被問到她能否做到，她稱自己每天都按這些原則去辦事，但或者力不從心，社會認為她做不到、做得不理想，直言管治香港並不容易。其中一項要求是「團結各方」，對象是否包括民主派？她稱有容乃大，只要是愛國者，會接受有不同立場、對政府施政有不同看法人士，但不能勾結外國勢力、意圖推翻政府。

移民潮出現 林鄭︰人才流失有點可惜

對於香港出現移民潮，她稱出入境有自由，市民考慮了個人、家庭需要去作出決定是無可厚非，但人才流失是有點可惜，稱在國家支持下，香港會管治得愈來愈好，將有大量機遇。