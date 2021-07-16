警國安處人員到港大搜證3小時離開　檢走校園電視電腦等證物

香港大學學生會評議會上周三（7日）通過動議，對七一刺警案疑兇梁健輝自戕身亡表示「深切哀悼」，更稱「感激他為香港作出的犧牲」。雖然評議會最終決定撤回哀悼動議，幹事會成員及評議員亦辭職，但風波仍未平息。據了解，警方國安處接獲相關舉報，今日（16日）下午近3時派員到香港大學學生會綜合大樓調查，另外亦到學苑和校園電視的辦公室搜證，檢走校園電視一部電腦主機。至傍晚約6時半警員帶走證物離開。

港大發言人表示，警方持法庭手令進入校園調查一宗案件，發言人指大學有法律責任按法庭要求行事。



傍晚約6時半，警員攜同檢取的證物離開港大學生會綜合大樓。（夏家朗攝）

警方國安處派員到香港大學學生會綜合大樓調查。（夏家朗攝）

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今午3時許，大批身穿黑色背心的國安警員到達香港大學學生會綜合大樓，一行人隨後進入學生會辦事處搜證。另外國安處人員亦搜查包括港大兩間校園傳媒學苑和校園電視的辦公室，學生事務長謝樹基曾到場了解。警員於搜查近3小時後，於傍晚約6時半離開學生會綜合大樓，並帶走兩箱證物。大批傳媒於大樓解封後進入包括不同學社會室拍攝，惟未見有學生及職員在內。

另外國安處人員於港大校園電視辦公室，檢走一部電腦主機。港大校園電視主席江澤灝表示，今午警員持搜查令，指調查香港大學學生會評議會涉及一罪宣揚恐怖活動罪案件，要求搜查校園電視辦公室，並檢走一部校園電視日常主要使用的主機，又指警員曾詢問是否用作平日發布新聞之用。

港大發言人表示，警方持法庭手令進入校園調查一宗案件，發言人表示大學有法律責任按法庭要求行事。

警員進入學生會辦事處調查。（黃慧珊攝）

港大學生會評議會通過「感激」七一刺警案疑兇的議案後，惹起爭議。港大校委會主席李國章斥有關動議「不道德」及「不能接受」，直言歡迎國安部門跟進，並聲稱考慮將涉事學生「踢出校」；教育局及保安局亦先後點名批評及譴責評議會。

港大學生會其後於上周五（9日）凌晨召開記者會，表示意識到事件的嚴重性，對此深感抱歉。評議會決定撤回哀悼動議，全體幹事會請辭，評議會成員亦辭職，承諾日後會謹言慎行。然而，學生會道歉辭職始終未能平息風波，港大校方本周二（13日）發聲明不再承認港大學生會地位，又指將設立專責團隊，協調和處理各類學生事務，其後更要求學生會七日內（7月21日前）遷離學生會綜合大樓。