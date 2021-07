港大學生會須7日內遷出綜合大樓　學生透露：幹事早前已收拾物品

港大評議會事年掀起風波,據香港大學校刊學苑新聞Facebook消息指,今日校方要向學生會屬會發信,要求香港大學學生會七日內(7月21日前)遷離學生會綜合大樓(Composite Building)。信中亦要求希望繼續使用大樓的屬會向校舍事務委員會登記,並與校方就相關使用條款達成協議(mutual agreement on terms and conditions with the University)。

有港大學生透露,朋友是學生會幹事成員之一,數日前已表示收拾了學生會綜合大樓的物品,相信今日不會再回校。他又認為,事件對其他學生會有一定影響,「學校唔為學生會提供財政幫助,學生唔係(學生會)必然會員」,變相令「(學生會)冇咁代表性」,同時失去號召力。



記者在現場所見,學生會辦事處及影印中心如常運作,亦未見有學生會幹事收拾物品。

朋友為學生會幹事 透露日前已收拾大樓物品

港大日前宣布不再承認學生會校內角色,就讀港大工程系二級生的同學表示,事件對他影響不大,「本身唔係好參加學生會嘅嘢(活動)」。不過,他相信,事件對其他學生會有一定影響,「學校唔為學生會提供財政幫助,學生唔係(學生會)必然會員」,認為變相令學生會與一般的學會差不多,「(學生會)冇咁代表性」,同時失去號召力。

他透露,朋友是學生會幹事成員之一,數日前已表示收拾了學生會綜合大樓的物品,相信今日不會再回校。他直言,「(學生會)做咩抉擇都係死,辭職又比人鬧」,亦認為學生會不應該就七一刺警案發表聲明,「(發聲明)有機會俾人揪秤,搞到日常活動都做唔到」。他續指,現時學校的氣氛緊張,有宿生亦因擔心有警方到校園搜證故收起與反修例有關的文宣。

本地大學風波持續,繼港大、理大、城大及中大宣布停止代學生會收取會費後,嶺南大學校方今日(15日)亦宣布停收學生會會費。他無奈道,對校方打壓學生會感無力,「係預咗發生嘅嘢,冇咩可以改變」。