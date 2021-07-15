港大學生會須7日內遷出綜合大樓　學生透露：幹事早前已收拾物品

港大評議會事年掀起風波，據香港大學校刊學苑新聞Facebook消息指，今日校方要向學生會屬會發信，要求香港大學學生會七日內（7月21日前）遷離學生會綜合大樓（Composite Building）。信中亦要求希望繼續使用大樓的屬會向校舍事務委員會登記，並與校方就相關使用條款達成協議（mutual agreement on terms and conditions with the University）。

有港大學生透露，朋友是學生會幹事成員之一，數日前已表示收拾了學生會綜合大樓的物品，相信今日不會再回校。他又認為，事件對其他學生會有一定影響，「學校唔為學生會提供財政幫助，學生唔係（學生會）必然會員」，變相令「（學生會）冇咁代表性」，同時失去號召力。



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港大學生會評議會早前通過「感激」七一刺警案疑兇，議案惹起爭議。據香港大學校刊學苑新聞Facebook消息指，香港大學行政及財務副校長兼校舍事務委員會主席羅哲基今（14日）向學生會屬會發信，要求香港大學學生會七日內（7月21日前）遷離學生會綜合大樓（Composite Building）。信中亦要求希望繼續使用大樓的屬會向校舍事務委員會登記，並與校方就相關使用條款達成協議（mutual agreement on terms and conditions with the University）。

記者在現場所見，學生會辦事處及影印中心如常運作，亦未見有學生會幹事收拾物品。

朋友為學生會幹事 透露日前已收拾大樓物品

港大日前宣布不再承認學生會校內角色，就讀港大工程系二級生的同學表示，事件對他影響不大，「本身唔係好參加學生會嘅嘢（活動）」。不過，他相信，事件對其他學生會有一定影響，「學校唔為學生會提供財政幫助，學生唔係（學生會）必然會員」，認為變相令學生會與一般的學會差不多，「（學生會）冇咁代表性」，同時失去號召力。

他透露，朋友是學生會幹事成員之一，數日前已表示收拾了學生會綜合大樓的物品，相信今日不會再回校。他直言，「（學生會）做咩抉擇都係死，辭職又比人鬧」，亦認為學生會不應該就七一刺警案發表聲明，「（發聲明）有機會俾人揪秤，搞到日常活動都做唔到」。他續指，現時學校的氣氛緊張，有宿生亦因擔心有警方到校園搜證故收起與反修例有關的文宣。

記者在現場所見，學生會辦事處及影印中心如常運作，亦未見有學生會幹事收拾物品。（曾凱欣攝）

本地大學風波持續，繼港大、理大、城大及中大宣布停止代學生會收取會費後，嶺南大學校方今日（15日）亦宣布停收學生會會費。他無奈道，對校方打壓學生會感無力，「係預咗發生嘅嘢，冇咩可以改變」。