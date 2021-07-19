HKU SPACE港大附屬學院採用「翻轉課堂」　冀改學生只求答案風氣

疫情下，香港大學附屬學院實施多項措施來改善教學體驗，包括採用翻轉課堂（Flip classroom）的教學模式，讓學生先在家中網上聽課，再到校內完成功課。有教授期望，該教學模式能改變學生只追求答案的風氣，並幫助他們明瞭課程內容的概念及原理。



港大附屬學院校長陳龍生（右）表示，不少香港大學的課程亦有沿用翻轉課堂的教學模式。（廖文謙攝）

任教生物多樣性與基因（Biodiversity and Genetics）的Rramsden博士解釋，以往學生即使有在校內上課，但回到家後便有機會忘記相關的內容，而父母亦無法給予意見，最終便導致學生不懂得做功課，繼而只向身邊同學求取答案的情況。

然而，在翻轉課堂的教學模式下，學生可以隨時在網上重溫課堂的內容，並在校內做功課的期間向教授發問，從而進一步釐清他們對課程內容的認知。

對於學院的報讀人數未受移民潮及考生人數下跌影響，陳校長（右）笑言預計原因為「學校教得好」。（廖文謙攝）

而為配合教學模式的轉變，港大附屬學院校長陳龍生表示，學院已增加連續性評估的數量，以儘早讓學生明白課程的內容及概念。

另外，學院亦加強網上授課的硬件配備，包括增加具降噪功能的麥克風，以及增設可以追蹤講師身影的攝錄鏡頭。而每一年學院亦會安排超過500名教職人員參加電腦相關的工作坊，以提升其應用科技產品的水平。

Ramsden強調，相比起知道答案，他更希望學生明白答案背後的概念及理論。（廖文謙攝）

收生情況方面，截至7月15日，學院已收到約9800個申請，相比去年同期增加了百分之四，並預計將接收3000名學生，惟最終的學位名額具調節的空間。另外，學院亦已派出了約5000個有條件取錄通知。

至於競爭最激烈的三個副學士學科，依程度為護理學、工商管理及社會科學。其中護理學課程的學位預計為130至150個，目前的報讀人數已超過1300名。

工商管理課程的學位則預計約為400個，而目前的報讀人數為約1300名。社會科學課程的學位則預計為300個，而目前的報讀人數約為800名。

被問及今年的放榜安排，陳校長表示，學院將繼續沿用去年已實施的雙軌模式，讓學生可到學院或透過網上方式遞交文件及進行面試。