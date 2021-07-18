反修例後教育局加強訓輔　過去一年探訪中學跟進　下學年將繼續

自反修例風波後，教育局加強學校年輕人訓輔工作。教育局首席教育主任（特別支援）陳展桓在官方網誌撰文稱，為加強學校制訂整體學生支援策略及照顧受社會動亂影響的學生的能力，當局團隊在過去一年陸續探訪中學，協助學校制訂訓輔策略及跟進計劃，以便學校更有效地支援學生。他續指，當局下學年會繼續探訪學校，協助學校提升訓輔策略成效，培養學生成為有承擔、守法守規和負責任的良好公民。



自反修例風波後，教育局加強學校年輕人訓輔工作。（資料圖片）

教育局於本月14日，舉辦「關顧學生—重回正軌」分享會，陳展桓指，與學校同工的交流中，得悉學校均按教育局的指引，以學生的福祉為依歸，動員相關教職員共同支援有需要的學生，並聯繫家長及校友，盡力減低社會動亂對學生帶來的衝擊。

他指2019/20學年的社會動亂為學界帶來前所未見的衝擊和挑戰，教育局不時向學校發出信件，多次重申學校是學生學習的地方，而非表達政治訴求的場地，師生不可參加違法或可能危及人身安全的行為。

他又引述有曾參與「社會動亂」的學生向教師表示，學校是一個「心靈避風港」，讓他們能夠回復平穩的心情，反思及糾正不當行為，重新回復安穩有序的校園生活。他指，由此可見，一個關愛、和諧有序、師生充滿信任及同學間互相尊重的校園文化，能加快復元果效，讓學生平復下來，重投校園生活。

近日有中學生涉及參與恐怖活動而被捕，陳展桓指，情況令人痛心，絕不容忍暴力，呼籲大眾必須保持警覺，教育界同工須繼續抓緊訓輔工作，加強預防性及發展性的支援，避免學生受任何看似崇高的歪曲理念荼毒，以身試法參與暴力及違法行為。