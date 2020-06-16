教育局去信全港中學　促為被捕學生制訓輔計劃　灌輸守法意識

教育局今日（16日）向中學校監及校長發信，稱2019年6月反修例風波以來，四成被捕者為學生，強調學校在傳授知識外，有責任培育學生的品德。教育局促學校為被捕學生制定長期個人跟進訓輔計劃，助學生建立正確價值觀、明辨是非及守法意識，並要求學校在今年9月30日或以前，向教育局報告進度。

港府2019年擬修訂《逃犯條例》引發連場示威衝突，中學生多次自發拉人鏈及集會，以和平方式表達意見。教育局早前向全港中小學發信，要求校方不應讓師生罷課或參與校內政治活動。（資料圖片／李澤彤攝）

繼上周教育局向全港中小學發信，要求校方不應讓學生和老師參加罷課或校內政治活動後，教育局今日再向全港官立、資助及直資中學校監及校長發通函，以「關顧學生 重回正軌」為題，促學校為有需要學生加強訓育輔導，教導正確價值觀和正面思維，助違法學生重回正軌。

據警方提供的數字，過去一年近9,000人因反修例相關事件被捕，當中四成（約3,666人）為學生，其中逾1,600人為中學生。教育局要求中學為每名被捕或被控學生制定「個人化的長期訓輔計劃」，了解他們行為的成因，請家長配合，在顧及學生自尊及身心健康下，助學生改善不當行為，建立正確價值觀。

學校不能與學生討論如何處理訴訟

惟教育局提醒，學校擬訂支援計劃或跟進時，須考慮會否影響尚未完結的司法程序，如不宜與學生討論證供或如何處理訴訟等。

教育局在通函中附上表格，要求學校填寫就社會事件的跟進支援工作進度，交代學校如何加強學生德育或個人成長教育、教導學生正確使用社交媒體、分辨真假資訊，以及使用了什麼校外及校內資源等。教育局要求學校在今年9月30日或以前，將「學校就持續社會事件的跟進支援計劃」表格交回教育局分區學校發展組。