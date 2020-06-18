教育局促學校為被捕學生制訓輔計劃　葉建源斥做法冷冰冰、觀感差

教育局周二（16日）向中學發信，促為在反修例運動中被捕學生制定長期個人跟進訓輔計劃，助建立正確價值觀、明辨是非及守法意識。教育界立法會議員葉建源今日（18日）在港台節目《千禧年代》表示，局方沒有為學校提供指引及協助，只是要求學校填寫表格而沒有了解他們過去工作，令事件變得冷冰冰，反問政府希望學校與學生同行，但政府又有否與學校同行？

葉建源表示，表格不是特別難填，但質疑填寫過後有何意義，只是為校方帶來多一層顧慮，故不少學校對信件內容觀感一般，寧願自行跟進學生情況，按實際需要工作，對整件事也好。

中學校長會主席鄧振強日前表示學校日常已有大量實務，以及突發事務需要處理，「希望唔使再收到教育局的信啦」。葉建源指出，教育局今次提出多個要求及填寫表格，「你唔係幫緊學校，而係阻住學校做應該做嘅嘢」。

教育局前日要求學校填寫就社會事件的跟進支援工作進度，交代學校如何加強學生德育或個人成長教育、教導學生正確使用社交媒體、分辨真假資訊，以及使用了什麼校外及校內資源等。學校需要在今年9月30日或以前，將「學校就持續社會事件的跟進支援計劃」表格交回教育局分區學校發展組。