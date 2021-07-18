醫委會控兩醫生專業失當　病人手術期間心跳驟停　儀器失靈無理會

骨科專科醫生梁協榮及麻醉科專科醫生林達成，早前被指為病人做足踝關節內窺鏡手術期間，未有提供適當措施，病人手術期間一度心臟驟停，但當恢復生命表徵後，二人卻只顧繼續手術。另外，林達成亦於手術期間，曾三度離開，拿取電話充電器等。

醫委會控二人涉專業失當，聆訊今日(18日)繼續。控方邀請麻醉科專科醫生張志偉以專家證人身份作供。他表示，病人因缺氧而心臟驟停，但兩名涉事醫生似乎並不知情，認為林達成當時不應排除該可能性，亦應可判斷缺氧為原因。

聆訊又透露，手術期間監測儀器一度失靈20分鐘，未能顯示讀數，包括血氧飽和度等，但需使用儀器的林達成，並未採取行動，情況不理想。



麻醉科專科醫生林達成(灰色西裝男子)及骨科專科醫生梁協榮，早前被指為病人做足踝關節內窺鏡手術期間，未有提供適當措施，病人期間一度心臟驟停。(黃偉倫攝)

案情透露，梁協榮及林達成於2016年，在仁安醫院為一名25歲男病人做足踝關節內窺鏡手術，期間病人一度心臟驟停，之後經搶救恢復生命表徵，然後二人繼續手術。聆訊早前透露，林達成曾三度離開手術室，例如拿取電話充電器、抗生素等。二人事後被控專業失德當，醫務委員會今日續訊。

專家證人：林達成做法不理想、不符標準

醫委會今日傳召麻醉科專科醫生張志偉任專家證人作供。他表示，資料顯示手術期間監測儀器一度失靈約20分鐘，無法顯示讀數，例如血氧飽和度等，但負責麻醉的林達成，理應透過儀器及觀察了解病人情況，卻在儀器失靈時未採取任何行動，其做法並不理想，亦不符標準。

張志偉又稱，根據資料可判斷病人因缺氧引致心臟驟停，但當時兩名被告未必知道原因。他表示，是否繼續手術，當時二人應加以討論，梁亦應該向林詢問更多心臟驟停的原因。

張志偉認為，如二人不知心臟驟停原因，而當時病人又好快恢復生命表徵，讀數良好，可以理解為何繼續手術。不過他亦稱，林不應排除缺氧的可能性，當時應該作出此判斷；而且假如他得知病人缺氧，又未告知梁，則是林出錯。