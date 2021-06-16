死者家屬質疑醫委會輕判醫生　申法援擬提司法覆核推翻裁決

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-16 19:53

有死者家屬不滿醫委會裁決，今日（16日）到法援署提交申請，希望向醫委會提出司法覆核，挑戰醫委會的裁決，質疑屬不合法、不合理及程序不當。

死者家屬憤憤不平，哭訴醫委會判刑過輕，要求研訊小組作出覆核，遺孀（左）：「我希望幫佢攞返個公道！」，阿強胞姊（右）一同出席記者會。 （資料圖片／李澤彤攝）

去世時年僅51歲的事主阿強，本身從事文職工作，是家中的家庭支柱，直到2016年10月底，他因長期病患「痛風症」而向巫浩源醫生求醫。阿強在去世前十年間多次向巫浩源求醫，視他為家庭醫生，而巫浩源也知悉阿強患有末期腎衰竭，需要「洗腎」。當阿強因痛風而求醫時，巫浩源先後處方八天份量的「秋水仙鹼」，每天四次，每次一粒0.6mg。

及至同年11月初，阿強的病情無好轉，巫浩源改為處方一劑「甲氨蝶呤」，先後處方兩次。11月14日，阿強繼續腹瀉、血壓低，巫浩源轉介他到東區醫院，入院後白血球跌至零，最終在諮詢香港中毒諮詢中心後，確定他因這兩種藥物中毒而引致多重器官中毒。

阿強遺孀盧女士憤慨地指斥醫委會判刑過輕，「一條人命，停牌三個月，夠唔夠啊？」（資料圖片／李澤彤攝）

阿強入院後不足五天他便去世，解剖後確定死因是「全血細胞減少症」、「骨髓衰竭」、末期腎衰竭和缺血性心臟病。

阿強的胞姊表示，腎病患者應盡量避免服用「甲氨蝶呤」，而美國藥物指引亦建議洗腎病人每次只可服用一劑0.6mg的「秋水仙鹼」，兩星期內都不能再服，批評巫浩源處方的劑量是過量。

彭鴻昌指醫委會過往審議因醫生失當直接引致病人死亡的個案時，會判處較嚴重的罰則。（資料圖片／李澤彤攝）

彭鴻昌︰涉事醫生隱瞞曾處方藥物

協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌指出，巫浩源在轉介阿強到東區醫院時，信件上無提及曾處方「甲氨蝶呤」給他，以致院方無法及時找出阿強病重是源於中毒，入院後三天才處方「解藥」活性葉酸，但為時已晚，翌日他便不治。彭鴻昌認為，巫浩源隱瞞曾處方的藥物，反映其誠信也有問題。

家屬曾在2017年向醫委會正式投訴巫浩源醫生，苦等四年終等到聆訊來臨，巫浩源承認自己專業失當，處方「秋水仙鹼」和「甲氨蝶呤」屬不恰當，惟醫委會最後判他停牌三個月、緩刑18個月，遺孀盧女士指斥醫委會判刑過輕。

死者家屬不滿醫委會裁決，今日（16日）到法援署申請，並希望司法覆核挑戰醫委會的裁決，質疑屬不合法、不合理及程序不當。（彭鴻昌提供)

家屬三理據提司法覆核

家屬經法律團隊分析，綜合三點提出司法覆核理據，今日提交法援申請。家屬認為，研訊小組的決定屬重大不公義，期望法援署早日審核申請並批出法援，讓家屬提出司法覆核，審視醫委會的研訊運作，令死者、家屬及其他醫生行為失當的投訴人，日後均都能獲得公正的對待。