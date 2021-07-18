教育局發通告　學校聘教師須簽文件列操守要求　注意社交媒體言論

教育局上周五更新學校聘任教學及非教學人員通告，在教師註冊方面，列明若申請人涉及失德行為，當局會拒絕其註冊申請。另外，當局又促學校透過不同途徑，例如要求教師簽署文件或發出指引，清楚列出學校對教師專業操專方面的要求和期望，提醒應徵者如獲受聘，須謹言慎行，包括注意在社交媒體的言論。



教育局上周五更新學校聘任教學及非教學人員通告。（資料圖片）

曾涉失德教師 教育局將拒註冊申請

根據教育局最新的「加強保障學童的措施：學校教學及非教學員人員的聘任」通告，在教師註冊方面，通告列明除曾干犯嚴重罪行或作出違法行為的申請人，新增「或涉及失德行為的申請人」，當局會拒絕其註冊申請。另外若這些人士現時為註冊教師，包括「檢定教員」和「准用教員」，當局則會考慮取消其註冊。

另外，通告又提出，學校須保存為收集或本核新聘任員工的教師註冊資料，及紀錄查詢其曾否涉及刑事罪行的相關調查，以便在當局提出要求時遞交或查閱。

教育局指，為了在知情的情況下必須甄選合適僱員，學校必須遵從多項聘用程序。（資料圖片)

要求學校聘請教師時 提供文件簽署或指引

教育局指，為了在知情的情況下必須甄選合適僱員，學校必須遵從多項聘用程序，當中新增要求學校透過不同途徑，例如要求教師簽署文件或發出指引，清楚列出學校對教師專業操專方面的要求和期望，並提醒應徵者如獲受聘，承諾秉持教師專業操守，為學生樹立良好的典範，須謹言慎行，包括注意在社交媒體的言論。當局在通告解釋，因有關言論可能影響學生及社會人士對教師團隊的信心，而其他人員亦須承諾秉持其相關專業的操守，保障學生的福祉。