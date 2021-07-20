DSE放榜｜3年前失手未放棄　印裔女生發奮升大學　勉同鄉改變命運

DSE放榜在即，成績未盡如人意，也不代表無路可進。來自印度的年輕女生Gayathry Manoharan，3年前放榜成績「觸礁」，當時未有繼績升學，反選擇揀選一年「gap year」，探索未來志向，隨後下定決心，入讀港大附屬學院的工程系副學士。

發奮讀書後、今年畢業的Gayathry，終手握多張大學入場券，並決定升讀科大生物工程學系，期望可發揮所長，將所學貢獻家鄉。印度女性教育比率偏低，她亦渴望以自身經歷勉勵他人，說明知識可以改變命運，「結婚不是唯一出路，未來的人生永遠掌握在我們手中。」



Gayathry期望以自身經歷，鼓勵印度同鄉。(羅君豪攝)

20歲的Gayathry Manoharan是港大附屬學院工程系副學士畢業生，她同時獲科大生物工程學、中大醫學工程及城大環境科學及工程學取錄。她本身來自印度，由於爸爸的工作需要，全家遂跟隨移居本港生活。她憶述，來港時僅得10歲，只懂印度語，當時個性亦較為內向，一度感到「水土不服」，幸漸漸融入本港，受訪時落落大方，亦說得一口流利英語。她分享指，3年前於英國A-level失手，放榜成績未如理想，但當時未有跟從主流，入讀本地大專院校，反而以一年時間探索前路，「Gap Year的這年，令我想清楚自己想要甚麼。」

她最終決定循副學士「拾級而上」，但工程學系女多男少，Gayathry坦言最初曾因而背負壓力，亦擔心成績比不上身邊同學，「後來發現原來只是我杞人憂天。」公開試的經歷亦令她耿耿於懷，她曾憂慮會重蹈覆徹，但學系老師循循善誘，亦就其升學路向給予不少意見，Gayathry 終成功涵接心儀大學，「我曾經很擔心自己會被拒諸門外，如果不是有他們鼓勵，我大概也不會嘗試報名。」

她也感恩爸爸的無盡支持，雖然印度重男輕女，但Gayathry 的爸爸則相當開明，「他經常跟我說求學不是求分數」，成為其強大後盾。

Gayathry來港多年，她慶幸未曾遭遇種族歧視，但感恩身邊同學及老師相當友善，經常伸出援手。(羅君豪攝)

來港讀書的決定，亦逆轉其命運。Gayathry自小於印度的小村落成長，她指當地女性教育程度仍然偏低，亦眼見不少同鄉年少時便已結婚，往後人生便猶如止步，「我覺得這樣是很不公平」，她期望以自身經歷鼓勵他人，「希望可以改變現狀，女孩子可以多讀書，未來掌握在自己手中。」

冀為印度醫療體系出力

她又提到，印度人普遍思想較保守，亦諱疾忌醫，即使身體抱恙，「都不會向醫生求診。」她期望，向公共衛生領域進發，並期望學有所成後，可將知識回饋家鄉，「改變他們的想法」，並為貢獻印度醫療體系出一分力。

受疫情所限，部分同學選擇網課，回校上實體課的同學則寥寥可數，校園生活不似預期，她憧憬全球疫情盡快受控，亦期待開學，迎接大學生活。