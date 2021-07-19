BNO｜LOTR最後1日　數周前才宣布移民　送機親友淚別：點會捨得啊

英國早前宣布，年初起容許英國國民（海外）護照（BNO）持有人及家屬，可申請「5+1」逗留英國及入籍英國的酌情安排入境(LOTR)於今（7月19日）屆滿，隨後港人需先獲BNO簽證才能移居。

今日（18日）距離限期已是最後一天，人潮不減遞增，不少市民攜同子女到達機場，為趕及在限期前出發，前往英國航班的登機櫃位出現人龍。另有不少親戚和友人在場相擁道別和合照留念，有告別即將移民的市民接受採訪時表示不想親友離開，但環境所迫，沒有辦法。



登機櫃位依然人頭湧湧。(梁鵬威攝）

今日同樣有兩班下午1時15分和1時45分英航航班由香港到倫敦希斯路機場。約9時半，人群已聚集在J行段的櫃位辦理登機手續，人數有約百人，眾多準備到英國的港人與親友人拍照留念。在12時左右，大批市民與即將移民的港人揮手告別，有人情緒激動。

王小姐是其中一位送別趕LOTR限期前離開的朋友，她形容宣佈時間太匆忙，沒有足夠時間做好心理準備。「幾個禮拜咋，點會夠時間。」被問到什麼原因導致她的情緒起伏，王小姐稱擔心朋友人生路不熟，「去到個邊咩都要適應」，「點會捨得佢啊，始終識左咁耐，但係有咩辦法」。她期望朋友能在英國展開新生活。

香港近年出現移民潮，不少港人紛紛離港。（梁鵬威攝）

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譚女士是專誠到機場送別姨甥女，她在離境大堂外兩眼汪汪揮手道別。「心情都幾忐忑，好擔心佢係個邊搵唔到工。」「雖然而加科技發達，幾時都可以打視像電話聯絡，佢又會係暑假定期翻嚟探下我，但係都會唔捨得既。」

李太覺得英國教育環境比香港的理想。(梁鵬威攝）

李太一家三人早已在今年二、三月計劃移民到英國，離開香港的主要原因是希望能為女兒找到學校，她覺得英國教育環境比香港的理想。如果將來本港環境比現在更佳，也會考慮舉家遷移回港。雖然已做足準備，但和親友與朋友的相處時間卻是李太一家最記掛的。